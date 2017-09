Familiares e voluntários da campanha AME João Vitor trabalharam muito nos últimos meses. Desde o nascimento, o garoto, hoje com cinco anos, luta contra uma Atrofia Medular Espinhal tipo 1 (AME), doença rara degenerativa que prejudica movimentos e respiração, por isso uma legião de amigos organiza eventos para possibilitar a compra do medicamento Spinraza, que faz com que a doença estabilize.

Na terça-feira, o Alex José de Amorim, pai do menino, e os apoiadores da causa passaram o dia preparando uma sala comercial no Centro de Florianópolis para mais um bazar beneficente. Faltava pouco, mas a solidariedade sofreu um duro golpe. Horas depois do esforço coletivo, ladrões arrombaram o local e carregaram o que puderam.

– Ficamos até às 23h arrumando tudo. Quando eu cheguei de manhã (ontem), o porteiro do prédio estava me esperando para dar a notícia. Na hora foi um choque de realidade – conta Alex.

Diversos produtos eletrônicos como videogame, telefone celular, capas para tablet com teclado, fone de ouvido sem fio, conversores e televisores digitais foram furtados. Tudo era doado e seria vendido a partir de hoje no bazar. O valor arrecadado reforçaria a luta da família, que tenta reunir a quantia de R$ 3 milhões para importar a medicação especial dos Estados Unidos.

Ações serão mantidas

Apesar da decepção, os pais de João não vão diminuir o empenho. Após registrar ocorrência policial na manhã de ontem, Alex já começou a buscar novas doações para manter a realização do evento beneficente, que começa hoje e vai até o dia 6 de outubro na Rua Jerônimo Coelho, 185.

– Seguimos com força. Já conseguimos alguma doação e vamos abrir o bazar (hoje) com o que tivermos. É bola pra frente. Meu filho precisa de mim... Não posso enfraquecer – desabafa Alex.

Além do Bazar, um bingo será promovido em 7 de outubro. O evento terá cartelas a R$ 10 e será realizado no Canto do Rio Futebol Clube, no Ribeirão da Ilha (Baldicero Filomeno, 4707), a partir das 14h. Outras informações no site ou na fan Page Ame João Vitor.

Ajude

Quem quiser ajudar, doando produtos para o bazar, pode entrar em contato com o Alex pelo telefone (48) 98467-1081. A família também disponibiliza duas contas bancárias para doações em dinheiro. Anota aí!

Bradesco – agência: 0347, conta poupança: 1003805-7 (Beneficiário: João Vitor Schlemmer de Amorim)





Caixa Econômica Federal – agência: 409, conta poupança: 25819-4, operação: 013 (CPF 003.784.779 -19 — Beneficiário: Alex José de Amorim)

