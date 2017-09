A falta de chuva em Santa Catarina tem acumulado prejuízos na agricultura e pecuária, e começa a atingir o abastecimento de água de algumas cidades. No Sul do Estado, os moradores do distrito de Guatá, em Lauro Müller, têm aprendido a conviver com as torneiras fechadas durante a tarde. Para que a água chegue até os pontos mais altos da comunidade, o abastecimento tem sido interrompido durante quatro horas, todos os dias. O reservatório principal tem apenas 30% da capacidade em uso, e a região espera pela chuva para amenizar a situação.

Cerca de quatro mil famílias moram no distrito, e pelo menos 1,5 mil dependem do abastecimento que vem dos dois reservatórios de responsabilidade do município. A moradora Catiani Vaccari Ghizoni Betta, 35 anos, tem duas caixas d’água de 500 litros cada para abastecer a casa com cinco pessoas, mas mesmo assim não é suficiente. Com o racionamento, tem sido difícil utilizar toda a capacidade do sistema de armazenamento, e a rotina passou por adaptações.

— Semana passada fiquei a semana inteira sem água, e nesse período, já tento economizar para não ficar sem. Para beber, usamos a água da bombona — resume a auxiliar administrativa.

Antônio Carlos Alves de Souza, intendente do distrito de Guatá, é o responsável por interromper o abastecimento das 13h às 17h. A medida é preventiva e serve para que a água tenha pressão suficiente para chegar até as casas que ficam nos locais mais altos. O sistema funciona por gravidade, e por isso a caixa precisa estar pelo menos pela metade. Os negócios instalados na região também estão mudando os hábitos para ajudar a racionar.

— Temos aqui três aviários, duas minerações que usam a água para consumo dos funcionários, madeireira e fábrica de refrigerante. Fizemos acordo para que eles racionem durante o dia, para ajudar a população e para que ninguém fique sem água — explicou Souza.

Na pecuária, a Defesa Civil municipal já contabiliza perdas. O pasto está seco, e com menos opção de alimentação fresca para os animais, já existe queda na produção do gado leiteiro. O coordenador municipal, Geraldo da Conceição, diz que os prejuízos já estão entre 10% e 15% na produção de leite. Alguns produtores têm buscado o auxílio do caminhão pipa, para que o plantio não seja prejudicado ainda mais.

Abastecimento em alerta na área urbana

A região central e bairros de Lauro Müller, que são abastecidos pelo sistema da Casan, ainda não enfrentam racionamento. Porém, o responsável pela autarquia José Nazareno Nazário explica que o pedido é de cautela no uso da água, pois um dos reservatórios está trabalhando com metade da capacidade. O reservatório do Rio Bonito Alto, principal sistema, está puxando 12 a 14 litros por segundo, e em períodos de nível normal do rio, são pelo menos 30 litros bombeados por segundo. Cerca de 2,9 mil famílias dependem dessa rede para receber a água em casa.

— Devido à estiagem, a gente não está com racionamento pois temos duas captações, a principal e uma emergencial. A gente já divulgou na cidade pedindo a compreensão dos clientes e eles estão ajudando, para evitar que falte. Se a chuva vier o mais breve possível, podemos evitar o racionamento — explicou Nazário.

Região Sul com chuva abaixo do normal

Há pelo menos três meses, Santa Catarina têm sofrido com a falta de chuva. Os volumes estão abaixo, e em Criciúma por exemplo, choveu sete milímetros em julho. O normal é registrar entre 90 e 110 milímetros, o que não chega a 10% do esperado. As informações são da técnica em meteorologia da NSC Comunicação, Bianca Souza. Os dados também representam as demais cidades da região, como no caso de Lauro Müller.

Agosto teve o registro de chuva, porém não foi suficiente para aplacar a estiagem. O mês de setembro também está abaixo do esperado, e apesar da chuva registrada nos últimos dias, não choveu nem 25% do normal para o mês. As altas temperaturas, fora de época, também tem agravado a situação da estiagem, reforçou Bianca.

