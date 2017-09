Morreu na manhã desta quarta-feira, em Florianópolis, o político petista Eurides Luiz Mescolotto, de 67 anos. Ele estava internado em um hospital da Capital e sofria há anos com um problema crônico no aparelho digestivo. O velório acontecerá entre as 14h e as 21h no crematório Vaticano, no bairro Itacorubi, em Florianópolis. Em seguida, seu corpo será levado para a cremação na cidade de Balneário Camboriú, no Litoral Norte.

Mescolotto nasceu em São Paulo no ano de 1950 e se mudou para Santa Catarina no começo de 1980. Por aqui, foi casado por mais de 20 anos com a ex-senadora e ex-ministra petista Ideli Salvatti. Mescolotto foi um dos 113 fundadores nacionais do Partido dos Trabalhadores e seu primeiro candidato a governador em Santa Catarina, no ano de 1982. Também atuou como tesoureiro nacional da sigla.

Durante os governos petistas, ele ocupou posições de destaque no Estado, tais como a presidência do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) e da Eletrosul. Mescolotto deixa três filhos e quatro netos.