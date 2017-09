Um motorista foi demitido da empresa após falar mal do chefe em um grupo de WhatsApp, em Joinville. Os desabafos em áudio a colegas de trabalho vazaram e foram usados pela empresa para embasar a demissão por justa causa por quebra de confiança. A decisão fez o trabalhador perder direitos como aviso prévio, seguro-desemprego, multa e saque do FGTS.

A defesa do motorista recorreu sob argumento de violação da intimidade, já que nenhum colega admitiu o vazamento dos áudios. A alegação não convenceu a Vara do Trabalho de Joinville. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho reverteu a justa causa. A empresa recorreu, e agora o caso deve ser decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho.

— O grupo de WhatsApp é um grupo fechado. Você seleciona e controla quem participa. Faço até uma analogia que colocamos no processo judicial: reunir um grupo de amigos e ir pra mesa do bar. A conversa por aplicativo é o mesmo, só que digital. Diferente de publicar numa rede social, quando o conteúdo fica aberto — disse o advogado Peter Gambeta, que representa o motorista demitido.

Em todo o País, a Justiça do Trabalho tem validado a justa causa para publicações de trabalhadores falando mal da empresa ou do chefe em redes sociais abertas, como o Facebook. O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece a demissão por justa causa em casos de "atos lesivos da honra ou da boa fama praticados contra o empregador ou superiores hierárquicos".

No processo judicial do motorista de Joinville, a empresa afirmou que "a demissão foi motivada pela quebra da confiança, decorrente de reiterados atos faltosos, até culminar com o ato de improbidade que tornou impossível a continuidade do contrato de trabalho", e que nos áudios "o empregado extrapolou qualquer condição de respeito e civilidade perante seus pares".

Leia mais

Crescimento no número de ações trabalhistas é menor em 2017

Raras pessoas conseguem se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo

Está demorando para conseguir um novo emprego? Veja dicas para não desanimar

Tempo de empresa não eleva salário de profissionais qualificados, aponta pesquisa