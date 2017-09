Diferentemente da sexta-feira, que foi de céu azul em boa parte de Santa Catarina, o sábado começa com mais nebulosidade no Estado. As temperaturas também serão mais amenas ao longo das próximas horas por conta do vento Sul que incide.

Isso acontece porque uma frente fria, ou seja, um sistema de chuva avança do Rio Grande do Sul para o mar na direção Norte. No final do dia, deverá haver precipitação, assim como no domingo.

Levando em consideração a estiagem que atinge o Estado e o país, o meteorologista Leandro Puchalski comemora a possibilidade de chuva.

— A boa notícia é que tem previsão de chuva no Sul e Oeste primeiro e no final do dia, sobretudo na noite para domingo, em todas as regiões. Pontualmente poderá ser até forte! Menor chance de chuva para o Oeste, pelo menos em menor quantidade de cidades — escreveu.

Domingo com instabilidade

A frente fria se afasta para o alto mar no domingo, mas o vento sopra do oceano para Santa Catarina na direção Sudeste. A condição traz umidade do mar para o Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte, que deverão ter um dia muito nublado, só com algumas aberturas e chance de chuva fraca.

Esta instabilidade é mal distribuída, ou seja, mais nuvens em muitas cidades. Nas demais regiões, o domingo tem maiores aberturas de sol com chance só pequena de chuva no final do dia.

As temperaturas ficam bem amenas à tarde em boa parte das cidades: 22 a 24°C. Segue um aquecimento maior no Oeste: de 27 a 29°C. As informações são de Puchalski.

