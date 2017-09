A nebulosidade predomina em Santa Catarina no último domingo de setembro. Apesar da cobertura de nuvens, a chance de chuva é pequena e restrita a poucas regiões. As temperaturas ficam amenas à tarde, girando entre 21ºC e 24°C em boa parte das cidades. No Oeste os termômetros sobem um pouco mais, chagando aos 28°C no decorrer do domingo.

— A frente fria se afasta para o alto mar, mas o vento sopra do oceano para Santa Catarina da direção Sudeste. Esta condição traz umidade do mar para o Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte, que deverão ter um dia muito nublado, só com algumas aberturas, e chance de chuva fraca. Esta instabilidade é mal distribuída, ou seja, mais nuvens do que chuva. Nas demais regiões, o domingo tem maiores aberturas de sol com chance de chuva apenas no final do dia — explica o meteorologista Leandro Puchalski.

Previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 23ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 21ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 23ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 20ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 22ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 22ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 20ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 25ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

Segue o alerta para ressaca

No dia 22 de setembro, na última sexta-feira, a Epagri/Ciram publicou alerta para problemas com a ressaca. O aviso vale até as 6h desta segunda-feira, dia 25. Veja a nota:

"Risco de ressaca e alagamento no Litoral de SC

Durante o fim de semana retorna a condição de ressaca no Litoral de SC, devido à passagem de uma frente fria. Ondas com altura entre 1,5m e 2,0m, vindas de leste, associadas ao empilhamento da água na costa causada pelo vento sul podem causar inundações costeiras nas áreas mais baixas da costa catarinense, a partir da tarde de sábado (23/09) até o início de segunda-feira (25/09).

Recomenda-se especial atenção para os horários de maré astronômica cheia, quando o nível do mar ficará ainda mais elevado, conforme a tabela 1 (abaixo)."

Informações sobre o risco de ressaca em Santa Catarina Foto: Tabela / Epagri/Ciram

Tempo nos próximos dias

— Na próxima semana o sol deverá aparecer em todas as regiões de Santa Catarina. No entanto, há previsão de um ar mais úmido, que junto com o aquecimento das tardes irá trazer chuva de verão, especialmente no final dos dias. A distribuição será mais irregular, só para algumas cidades. Porém, já é uma informação bem melhor para enfrentar o problema da estiagem no Estado — adianta Puchalski.

