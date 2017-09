No Dia Mundial Sem Carro, celebrado nesta sexta-feira em todo o mundo, Mário Motta, que é apresentador da NSC TV, CBN Diário e colunista da Hora de Santa Catarina, foi de ônibus ao trabalho e conversou com os passageiros ao longo do trajeto. A ação teve transmissão ao vivo pela CBN e foi registrada no Twitter da emissora.

Morador do bairro Córrego Grande, Mário se deslocou até a sede da NSC Comunicação, no Morro da Cruz na manhã desta sexta-feira. A jornada teve início às 7h05min, no ponto de ônibus da rua João Pio Duarte Silva. O jornalista pegou o ônibus da linha D-163 - Córrego Grande Direto, que vai do bairro ao Terminal de Integração do Centro (Ticen), passando pelos bairros Trindade e Agronômica.

Foto: Márcio Serafini / CBN Diário

No Centro, Mário esperou 11 minutos além do planejado para pegar o ônibus 160 - Morro da Cruz, que deveria sair do Ticen às 8h05min, mas iniciou a viagem apenas às 8h16min. O jornalista chegou ao trabalho por volta das 8h40min.

— Eu geralmente gasto de oito a dez minutos para chegar ao trabalho de carro, passando pela Serrinha. De ônibus, no total, foi aproximadamente uma hora — relata o apresentador.

Foto: Márcio Serafini / CBN Diário

Durante o trajeto, Mário conversou com outros passageiros e motoristas, que comentaram sobre o sistema de transporte coletivo de Florianópolis e formas de transporte utilizada no dia a dia. A ação foi motivada pelo Dia Mundial Sem Carro, uma iniciativa que teve início na França, em 1997, e chegou ao Brasil em 2001. O objetivo do movimento é propor novos modelos de mobilidade sustentável, reduzir a prática do modo motorizado individual e dar mais espaço ao transporte público coletivo.

* Com informações da CBN Diário

Leia também:

Dia Mundial Sem Carro é celebrado nesta sexta-feira em Florianópolis

Tarifas médias da Latam caem até 20% após mudança na regra de bagagem

Companhia aérea anuncia 30 voos extras para Navegantes durante a Oktoberfest