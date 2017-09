Quem visita a sede do Projeto Baleia Franca (PBF), em Imbituba, faz uma imersão no universo dessas gigantes. Todos os anos, as ilustres visitantes escolhem o litoral Sul de Santa Catarina para se reproduzir, ganhar e amamentar os filhotes, por encontrarem aqui um berçário adequado ao desenvolvimento da espécie. Na Semana da Baleia-Franca, que segue até sábado, a sede do projeto ganhou uma pintura gigante na entrada, de 12 x 4 metros, trabalho do artista Alexandre Huber.

Foram quatro dias de trabalho, com o apoio de um auxiliar, para que a imagem de 48 metros quadrados estivesse concluída. A baleia-franca foi feita na fachada do prédio, que fica na Praia de Itapirubá Norte, uma das enseadas que mais registra avistamentos de francas no país. O artista também realizou uma oficina de pintura com 20 crianças da cidade, uma maneira de integrar os moradores com o projeto, explica a diretora de pesquisa do PBF, bióloga Karina Groch.

— Já abrimos nosso espaço novo de visitação, o Espaço Australis de Educação Ambiental, onde está exposto o esqueleto de uma baleia-franca. O artista tem feito pinturas da vida marinha em grandes superfícies pelo Brasil a fora, de forma voluntária, para projetos de conservação da vida marinha, e foi nosso parceiro — comentou Karina.

Foto: Projeto Baleia Franca / Divulgação

A Semana da Baleia-Franca iniciou no dia 21 e segue ate o próximo sábado, com uma programação repleta de atividades culturais e esportivas, voltadas aos moradores da cidade. A realização é da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico. Todas as atividades acontecem no Ginásio de Esportes Olivar Francisco, com destaque para a feira de artesanato, seminários, palestras, cinema, shows, oficinas, literatura e campeonato de surf.

Hoje e amanhã, a programação encerra às 18h, com sarau literário. No sábado, a Praia da Vila recebe a 2ª etapa do Imbituba Surf Tour e no happy-hour, shows gratuitos com a Banda Casebre e Kike Oliveira. Às 22h, a Expresso Rural encerra a programação, porém por solicitação do Corpo de Bombeiros, a limitação do espaço é de mil pessoas. Quem quiser participar, pode retirar o ingresso gratuito na Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turístico.

Confira a programação:

27/09 quarta-feira:

18h - Sarau literário com a Academia de Letras Imbitubense (ALI)

28/09 quinta-feira:

8h30 às 11h – Oficina Aprendendo com as Baleias, do Projeto Baleia-Franca

8h30min - abertura dos estandes e Feira de Artesanato

13h30min às 16h Oficina Aprendendo com as Baleias, do Projeto Baleia-Franca

16h - Palco livre: expressões artísticas

18h - Sarau literário com Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina (ALBSC)

29/09 sexta-feira:

8h30 às 11h – Oficina Aprendendo com as Baleias, do Projeto Baleia-Franca

8h30min - abertura dos estandes e Feira de Artesanato

13h30min às 16h Oficina Aprendendo com as Baleias, do Projeto Baleia-Franca

16h - Palco livre: expressões artísticas

30/09 sábado:

8h – 2ª etapa do Imbituba Surf Tour, na Praia da Vila

20h - Show com Banda Casebre

21h - Show com Kike Oliveira

22h - Show com Expresso Rural

