A primavera começa oficialmente nesta sexta-feira, às 17h02min, e segue até dia 21 de dezembro. O período deve ser de calor e ter tempo seco em Santa Catarina. A data é marcada pelo equinócio, quando a noite e o dia tem a mesma duração de horas. A partir daí, os dias começam a ser mais longos do que as noites. O fim do inverno teve a influência de uma massa de ar quente e seco, que deve permanecer no início da nova estação.

Segundo o Fórum Climático, composto por meteorologistas da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima, do Instituto Federal de Sana Catarina (IFSC) e da NSC Comunicação, ao longo dos próximos três meses a previsão é de chuva abaixo da média no Estado.

O tempo deve continuar seco em boa parte do período, com risco de queimadas frequentes. A ocorrência de temporais com granizo e ventania, que costumam ocorrer nessa época do ano, deve ser menos frequente, embora não esteja descartada. O mês com a maior possibilidade de chuva é outubro, como explica a meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagri/Ciram:

— Em outubro temos uma perspectiva melhor, é o período em que pode chover um pouco mais para minimizar essa situação da estiagem no Estado.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Já as temperaturas tendem a ficar acima da média em Santa Catarina nos próximos três meses, com exceção da primeira quinzena de outubro, quando ainda há possibilidade de uma massa de ar frio passar pelo Estado, causando diminuição das temperaturas e formação de geada fraca na Serra.

São esperadas máximas entre 23 e 26ºC na maior parte das regiões em outubro, 25 a 30ºC em novembro e entre 27 e 32ºC em dezembro. Outro ponto observado pelos meteorologistas é a temperatura superficial do mar, que apresentou resfriamento na primeira quinzena de setembro. Essa condição deve continuar entre outubro e dezembro.

Durante o Fórum Climático, também foram observados modelos numéricos de previsão que sinalizam o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, caso a situação seja confirmada, existe a possibilidade do fenômeno La Niña no final do ano. Segundo Gilsânia, ainda é cedo para confirmar se o fenômeno realmente vai acontecer.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

