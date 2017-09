O projeto GraduaSUS, da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), foi o primeiro colocado da categoria Educação para Saúde com Enfoque Integral, do Concurso de Experiências Significativas en Promoción de la Salud en la Región de las Américas, promovido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O reconhecimento internacional selecionou 13 iniciativas de destaque, entre 464 apresentadas ao prêmio.

O projeto teve início em 2016 por meio de uma parceria entre a universidade e a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí. A intenção é promover a imersão de todos os alunos dos cursos do Centro de Ciências da Saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município desde os primeiros semestres da graduação.

A proposta de Itajaí é diferente do que ocorre em outros pontos do Brasil pela interdisciplinaridade e por envolver um grupo que vai além do previsto, sem restringir a participação a alunos bolsistas. Os acadêmicos do 1º ao 4º período dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia passam pela vivência.

A proposta concorreu com projetos de outras instituições brasileiras e de países como: Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru e Porto Rico. O resultado foi divulgado nesta semana, no site Pan American Health Organization. As instituições selecionadas receberão reconhecimento emitido pela OPS e um resumo das experiências vencedoras será publicado, a partir de outubro, no site da entidade e em todas as redes de instituições que pertencem à coordenação do concurso.

Leia também:

Prefeitura de Florianópolis identifica dois táxis que negaram socorro a família com criança ferida

Modelo de integração entre bombeiros e Samu de SC é aprovado por secretarias municipais de Saúde

Lei das doulas é regulamentada em Santa Catarina