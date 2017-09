Uma simples atualização disponibilizada pelo Instagram vai tornar a vida de muitos "stalkers" bem mais fácil. O aplicativo de fotos liberou, para utilizadores do sistema Android, a possibilidade de ver se outro usuário segue o seu perfil na rede social. A novidade é identificada com a frase "follows you" ("segue você", em português), logo abaixo da descrição do usuário que você está visualizando.

Antes, esta verificação só era possível quando o usuário abria a relação de seguidores da pessoa e verificava um por um na listagem. O recurso é semelhante ao utilizado pelo Twitter, que coloca a informação no perfil de cada usuário.

Segundo informações apuradas pelo site Mashable, testes foram realizados por diversos usuários nos EUA e nem todas as versões do Android têm o recurso liberado. A novidade também não foi disponibilizada para utilizadores do sistema iOs.

Instagram vai começar a mostrar quem te segue quando você acessar o perfil da pessoa. pic.twitter.com/a4Q3tR0XkA — Le Morais (@lemorais) 20 de setembro de 2017

Em entrevista ao site norte-americano, o aplicativo informou que "está sempre testando formas de melhorar a utilização do Instagram".

Os "stalkers" agradecem!

