Com 18 candidatas neste ano, o concurso da Realeza da Oktoberfest 2018 terá uma seletiva na noite desta quarta-feira para definir as 10 mulheres que continuam na disputa. O evento ocorre a partir das 19h no Riska Faca, dentro do Parque Vila Germânica.

A final do concurso ocorrerá em 22 de outubro, último dia da festa deste ano, às 20h, no Eisenbahn Biergarten. A premiação para a Rainha, 1ª e 2ª Princesas é de R$ 18,6 mil cada, além de faixa, coroa e presentes dos patrocinadores. O trio terá a missão de representar a tradição e a cultura blumenauense, auxiliando na divulgação da Oktoberfest 2018 durante viagens, feiras, eventos, entre outros compromissos.

Conheça as candidatas

1. Amanda Castro

2. Ana Paula Molverstet

3. Andressa Gonçalves Dobner

4. Beatriz da Cruz

5. Daniela Provesi

6. Daniela Kirsten

7. Franciane Staviski

8. Greice Corrêa

9. Jéssica Correia

10. Julia Fernandes

11. Julia Schmitt

12. Karoline Gehrke

13. Lizandra Buschirolli

14. Luana Kovalski

15. Luana de Matos

16. Renata Soares

17. Tavane Scharf

18. Vanessa Stahnke