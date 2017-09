O começo da semana será de predominância do céu nublado em Santa Catarina. Segundo a Epagri/Ciram, haverá variação de nuvens em todas as regiões do Estado. As temperaturas serão altas à tarde, principalmente no Oeste, onde nesta segunda-feira o termômetro deve passar dos 30ºC.

Segundo o meteorologista da NSC Comunicação, Leandro Puchalski, durante a semana o sol deverá aparecer em todas as regiões. No entanto, afirma, há previsão de um ar mais úmido que junto com o aquecimento das tardes irá trazer chuva de verão especialmente no final dos dias. A distribuição será mais irregular, só para algumas cidades.

Veja a previsão para cada dia até quinta-feira, segundo a Epagri/Ciram:

Segunda-feira (25/09):

Tempo: Variação de nuvens em todas as regiões. À noite, condição de pancadas de chuva no Oeste.

Temperatura: Alta à tarde em todas as regiões, principalmente no Oeste, onde passa de 30ºC.

Vento: nordeste, fraco a moderado com rajadas no Litoral.

Terça-feira (26/09):

Tempo: Variação de nuvens em todo o Estado.

Temperatura: Alta em todas as regiões à tarde.

Vento: nordeste, fraco a moderado, ainda com rajadas no Litoral.

Quarta-feira (27/09):

Tempo: Condição de pancadas de chuva do Planalto ao Litoral no período da tarde de noite. No Oeste e Meio Oeste, apenas variação de nuvens.

Temperatura: Segue alta à tarde.

Vento: nordeste virando de sudeste, fraco a moderado.

Quinta-feira (28/09):

Tempo: Variação de nuvens em todas as regiões, com condição de chuva à noite no Planalto Sul e Litoral Sul.

Temperatura: Tem leve queda, ficando amena na maior parte do Estado.

Vento: Sudeste virando de leste, fraco a moderado.

