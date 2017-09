A situação da estiagem se agrava em Santa Catarina, onde três municípios já decretaram situação de emergência: Ouro, Fraiburgo e Irani. Em Fraiburgo o nível do rios está metade do normal e a falta de chuva já causa prejuízo na agricultura.

— A maçã está na florada e deve ter uma quebra de 30%, no trigo pode chegar a 60% — disse o coordenador municipal da Defesa Civil, Hélio de Bairros.

Nos últimos 90 dias choveu 112 milímetros, quando o normal seria 450 milímetros. A última chuva significativa foi em 20 de agosto. Em Ouro há perda na produção de leite pois as pastagens secaram e o plantio do milho está atrasando. Em Irani a prefeitura está puxando água para propriedades do Interior. Essa aliás é a realidade da maioria dos municípios.

— Na minha região tem 20 municípios e mais da metade estão levando água para famílias do interior, em alguma até para o consumo humano – afirmou o coordenador regional da Defesa Civil em Xanxerê, Luciano Peri.

Ele citou também que há empresas em São Lourenço do Oeste e Vargeão buscando água de caminhão-pipa. Em Faxinal dos Guedes a comunidade de Barra Grande também está recebendo água de caminhão-pipa. Em Xanxerê, uma cisterna construída para enfrentar a seca. Em Concórdia, já no Alto Uruguai Catarinense, a Prefeitura já puxou 56 cargas de água segundo o secretário de Agricultura, Mauro Martini. Nesta quarta-feira a agricultora Lúcia Soares e o filho Roberto Soares, que mora numa casa ao lado, receberam 12 mil litros de água. O poço da propriedade, na Linha dos Grandos, secou e ela necessitou do auxílio do poder público.

— Essa água deve durar uns 15 dias — calculou.

O superintendente regional de negócios da Casan, Écio Bordignon, disse que apesar do transporte de água para o interior, nenhuma cidade está racionando ou com manobra de registros. Em cidades que estavam em situação preocupante, como Vargeão, o nível do rio está baixo, mas tem se mantido na última semana. Bordignon disse que a empresa já tomou algumas medidas para combater a estiagem nos últimos anos, com a perfuração de mais poços e novas redes de captação.

— Em cidades menores que tinha dois ou três poços nós perfuramos mais um ou dois, o que evitou que houvesse racionamento já no início da estiagem – afirmou.

Ele destacou que, caso ocorra falta de água nas cidades, a primeira medida é contratar caminhões para o transporte de água. Mas avalia que não há risco imediato, pois há previsão de chuva nos próximos dias.

A diretora de prevenção da Defesa Civil do Estado, Caroline Margarida, diz que não foi necessária a atuação do Estado.

— Estamos monitorando a situação nas regiões mas a primeira resposta sempre é dada pelos municípios, que por enquanto têm absorvido a demanda. O evento estiagem geralmente tem impacto maior nas lavouras e, para a Defesa Civil, o desastre tem que afetar o abastecimento humano para ser considerada uma situação de emergência – explicou.

Os decretos de emergência ainda não chegaram na Defesa Civil. O que houve até agora foi o registro de estiagem no sistema de informações de desastres do órgão, das cidades de Ouro, Urupema, Irineópolis, Itaiópolis, Nova Veneza, Taió e São José do Cedro.

Há registro de que os açudes secaram e Ipira, poços secando em Canoinhas, problemas em Curitibanos, Monte Carlo e também o baixo nível dos rios também na Grande Florianópolis, como no caso do Tijucas e Cubatão. A Casan já emitiu alerta para que a população economize água.

A boa notícia é que há previsão de chuva nos próximos dias. A nebulosidade chega no estado nesta quinta-feira podendo ocorrer chuva fraca em algumas regiões. Na sexta-feira e no sábado há previsão de chuva mais representativa. Isso não deve resolver mas pode amenizar a estiagem.

