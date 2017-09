O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou de forma unânime parecer que autoriza travestis e transexuais a utilizar o nome social em escolas da educação básica. A resolução aguarda homologação no Ministério da Educação (MEC). Com a regulamentação, também menores de 18 anos poderão usufruir do benefício, desde que os responsáveis deles concordem.

Em caso de discordância, cabe mediação através da Defensoria Pública. A orientação ao aluno deve partir da própria escola. A decisão leva em conta o fato de que o adolescente tem o direito de decidir sobre o próprio gênero, situação que não pode ficar a cargo dos pais que muitas vezes não compreendem o que acontece.

— Nome é identidade. Sem um nome, as pessoas trans se enclausuram, se escondem, se suicidam — diz a advogada e conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em SC, Isabela Pinheiro Medeiros.

Para ela, o direito ao uso do nome social é o ponto de partida para o reconhecimento perante a sociedade. Isabela diz que o tema merece enfrentamento sério e ostensivo, devendo ser debatido nas escolas e em todos os ambientes públicos.

— Por serem trans, nossas crianças estão sofrendo bullying nas escolas até se evadirem e deixarem de estudar. Jovens estão sendo expulsos de casa e se prostituindo ou se suicidando — diz.

Resolução de SC vigora desde 2016

De acordo com o Conselho Nacional, pelo menos 24 Estados têm regras que permitem a utilização do nome social para maiores de 18 anos. Mas no caso de menores há diferentes interpretações acerca do que está no Código Civil, em que os direitos do uso não estão especificados.

Um levantamento nacional aponta para 703 matrículas no segundo semestre de 2017, em sete Estados mais o Distrito Federal. O número cresceu desde 2015, quando uma resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT ( lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero) entrou em vigor. Na época, foram 142 registros em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

O parecer e a consequente homologação pelo ministro da Educação não chega a ser uma novidade para Santa Catarina. Desde julho do ano passado vigora a resolução do Conselho Estadual de Educação (048/2016) que garante a inclusão do nome social na vida escolar de alunos transexuais e travestis. O mesmo está garantido aos menores de 18 anos, porém, necessitando autorização dos responsáveis.

— Essa ação assegura ao estudante o respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, e à dignidade humana — explica Osvaldir Ramos, presidente do Conselho Estadual de Educação.

A discussão vinha desde 2009. Em relação à Defensoria Pública, explica, entende-se que, pelo fato do Conselho Nacional normatizar a questão posteriormente ao já aprovado pelo conselho do Estado, o assunto será enviado para a Comissão de mérito que avaliará a necessidade de alteração nos casos em que o estudante menor de 18 anos não obtiver a aprovação dos pais ou responsáveis.

Conforme o presidente do Conselho, houve inúmeras consultas acerca da sua operacionalização e alguns relatos de pedidos de inclusão do nome social. Entretanto, diz, não há dados quantitativos sobre o total de pedidos de inclusão.

"Nós vamos construir um país melhor respeitando as leis e a diversidade"

O conselheiro Ivan Siqueira foi o relator do caso no Conselho Nacional de Educação. Para ele, proibir a utilização do nome social por pessoas menores de 18 anos traz prejuízos aos estudantes, assim como para as famílias deles e à sociedade. O relator cita que a interdição do nome social a menores de idade no Brasil tem contribuído para o aumento das estatísticas de violência e abandono da escola em função de bullying, assédio, constrangimento, preconceito, suicídio e outras formas de violência que podem ser minimizadas pela adoção do nome social e pelo respeito à identidade de gênero desses estudantes. Confira a entrevista:

Há chance do parecer do Conselho Nacional não ser homologado pelo ministro da Educação?

Trata-se de uma antiga reivindicação do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero) e trabalhamos conjuntamente com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a Secadi. Ninguém pode dizer que foi surpreendido e acreditamos na homologação.

O país se mostra dividido sobre várias questões e a escola reflete isso. Há possibilidade de algum Estado ou mesmo direção se negar ao benefício do nome social?

Se isso ocorrer a discussão se fará no campo jurídico. Ao mesmo tempo é importante ressaltar que a mudança se trata de uma opção, a pessoa trans poderá ou não requerer.

E com relação à opinião pública? O que é esperado?

A gente espera que seja também uma medida educativa para a sociedade que deve perceber que nós vamos construir um país melhor respeitando as leis e a diversidade. Não será por conta de um estudante ser travesti ou transexual que não deve ter os direitos dele respeitados.

Especificamente sobre menores de 18 anos, o que se pode esperar a partir do parecer?

Existem estatísticas, como de uma pesquisa à disposição no site do MEC, que mostra o quanto o impedimento do nome social a menores de idade não gera benefícios sociais. Tem muito abandono da escola devido a bullyng, o que poderá ser minimizado a partir do respeito à identidade de gênero desses estudantes.

