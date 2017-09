Esta sexta-feira, 22, é o último dia da Campanha de Multivacinação 2017, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Os postos de saúde estarão abertos até o fim da tarde. Segundo o Ministério da Saúde, foram disponibilizadas 13 vacinas, para crianças até nove anos, e oito para adolescentes de 10 a 15 anos.

O alvo da campanha são crianças menores de cinco anos, crianças de nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos. Cerca de 47 milhões de crianças e adolescentes estão convocados para atualizar a caderneta de vacina. Segundo o Ministério da Saúde, 53% desse público não estão com a vacinação em dia.

Todas as crianças e adolescentes nesta faixa etária devem comparecer a uma das 1,2 mil salas de vacina da rede pública de saúde do Estado com a caderneta de vacinação. Após avaliação, aqueles que não tenham tomado alguma vacina indicada para sua faixa etária, ou que precisem completar o esquema de doses, serão imunizados.

No último sábado, ‘Dia D’ da campanha, foram atendidos 71.884 crianças e adolescentes nas 1,2 mil salas de vacina da rede pública de saúde nos 295 municípios catarinenses, com aplicação de 23.647 doses de vacina. Entre os dias 11 e 16 de Setembro, 140.619 crianças e adolescentes foram às unidades de saúde. Destes, 47.009 possuíam alguma vacina em atraso e foram imunizados. Foram aplicadas 77.922 doses de vacina no período. Os dados são da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Vacinas oferecidas durante a campanha

BCG (contra formas graves de tuberculose) – destinada a menores de 5 anos;

Hepatite A – para menores de 5 anos;

Penta (hepatite B, difteria, tétano, coqueluche e haemophilus influenzae B) – para menores de 7 anos;

Hepatite B – para crianças de até 30 dias de idade; crianças e adolescentes entre 7 anos e menores de 15 anos;

VIP (vacina inativada contra a poliomielite)- para menores de 5 anos;

VOPb (vacina oral contra a poliomielite) - menores de 5 anos;

Rotavírus humano - menores de 7 anos;

Pneumocócica 10 valente - menores de 5 anos;

Meningocócica C conjugada - crianças a partir de 3 meses de idade a menores de 5 anos e adolescentes de 12 e 13 anos;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) - crianças a partir de 12 meses de idade e adolescentes menores de 15 anos;

Tetraviral (sarampo, caxumba, varicela e rubéola) ou tríplice viral + varicela (atenuada) - menores de 5 anos;

DTP (difteria, tétano e coqueluche) - até menores de 7 anos;

dT (difteria e tétano) - para crianças a partir de 7 anos e adolescentes menores de 15 anos;

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) - para gestantes menores de 15 anos de idade;

HPV (papiloma vírus) - meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos;

Febre amarela.

Leia também:

Parceria entre Bombeiros e Samu unifica atendimento de emergência em Florianópolis

Comissão da Câmara vota nesta quarta-feira projeto que veta todo tipo de aborto

Baixa umidade relativa do ar em Santa Catarina exige cuidados