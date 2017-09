O caso do advogado que teve cartazes colados na frente de casa e na rua onde mora em Blumenau com mensagens racistas e de ódio não é o único ocorrido na região. Nos últimos anos, outros casos viraram polêmica e chegaram a culminar na prisão de envolvidos no Vale do Itajaí.

Em 2013, moradores de Brusque foram surpreendidos por ameaças feitas a pessoas vindas de outros estados. Cartas foram distribuídas no comércio do município alertando que um grupo discriminatório estaria planejando agredir migrantes. No texto, a justificativa para a ameaça seria a perturbação de sossego. Na época, a Polícia Civil e Polícia Militar chegaram a apurar o assunto, mas não localizaram nenhum suspeito.

No ano seguinte, outras situações vieram à tona. Em maio de 2014, a Polícia Civil de Itajaí prendeu dois suspeitos de colarem cartazes em homenagem a Adolf Hitler em um poste perto da Igreja Matriz da cidade. A dupla foi localizada e autuada em flagrante porque postou imagens com apologia ao nazismo em redes sociais. Também foram apreendidos um notebook, livros e DVDs sobre o nazismo, bandeiras com a suástica e imagens de Hitler.

Em agosto de 2014, um vigilante envolvido em um caso de racismo em Blumenau ganhou na Justiça uma indenização de R$ 30 mil por danos morais. O caso remonta à 2012, quando o homem, que trabalhava na vigilância da Furb, acusou alguns alunos de racismo. Ele alegava que foi demitido da empresa que presta serviços para a universidade depois de denunciar esse caso.

Em dezembro de 2014, durante uma operação policial na região, o piloto de um helicóptero da Polícia Civil de Florianópolis sobrevoava a região rural de Pomerode quando encontrou uma piscina com uma suástica estampada no fundo. O caso ganhou repercussão nacional e o então delegado de Pomerode afirmou que não investigaria o caso por não considerar que a prática configurasse crime.

Em outubro de 2015, a Polícia Civil de Navegantes chegou a investigar se o assassinato de um imigrante haitiano teria sido crime de ódio. A história de Fetiere Sterlin repercutiu em todo o país, mas o delegado responsável pelas investigações afastou esta hipótese.

