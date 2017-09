Pelo segundo ano consecutivo, um grupo de voluntárias de Joinville vai presentear em outubro crianças do Hospital Infantil Doutor Jeser Amarante Faria. O sucesso do Projeto Carequinhas em 2016 foi tamanho, que, neste ano, o grupo decidiu ampliar a entrega para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, de Florianópolis. As mais de 30 voluntárias produzem bonecos carecas com a intenção de fazer com que crianças que fazem tratamento contra o câncer sintam-se representadas. Neste ano, o grupo vai entregar bonecos vestidos de super-heróis.

As voluntárias se reúnem todos os sábados, na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, no bairro boa Vista, para os chamados “mutirões”, que são os encontros em que elas produzem os bonecos. Apesar de não ser uma exigência, apenas mulheres integram o projeto.

Tudo começou num grupo de internet, lembra a fundadora do Projeto Carequinhas, a artesã Ana Paula Mendes Gomes, de 35 anos. Uma mulher de outra cidade que já teve câncer sugeriu a ideia dos bonecos carecas num grupo de artesãos que fazem costura com feltro. Como gostava de trabalhar com este tipo de material e já queria desenvolver alguma ação social, Ana abraçou a ideia e foi em busca de voluntários. Ela conta que se surpreendeu com a quantidade de interessados que surgiram.

– Tem muita gente querendo ajudar, mas às vezes não tem oportunidade – diz Ana Paula.

As redes sociais ajudam muito o projeto, conta a artesã. Muita gente soube da iniciativa por meio de grupos de WhatsApp e Facebook, nos quais o projeto divulga fotos e informações dos mutirões. Uma curiosidade, afirma Ana, é que poucas integrantes do projeto têm ou já tiveram relação com o câncer, o que demonstra que as voluntárias se propõem a participar, especialmente, pela vontade de ajudar. Ela conta que a maioria das mulheres chegou sem saber costurar com feltro. O foco do projeto são as crianças com câncer, mas o grupo presenteia todas as crianças com o objetivo de conscientizar a todos.

– Sabemos que o bonequinho não vai curar ninguém, mas é uma forma de fazer com que a criança se sinta melhor, esqueça um pouco a doença – acredita Ana Paula.

O resultado é emocionante

O Hospital Infantil Doutor Jeser Amarante Faria recebe entre 40 e 45 novos casos de criança com câncer por ano. Atualmente, são cerca de cem crianças em tratamento, informou a assessoria do hospital. Crianças atendidas pela Casa do Adalto, entidade que presta assistência de forma voluntária às famílias de pacientes com doenças hematológicas ou oncológicas, também foram presenteadas pelo grupo no ano passado. Ana Paula lembra com carinho da ação.

– Foi comovente, emocionante – recorda a artesã.

O Projeto Carequinhas se mantém com doações e com materiais das próprias voluntárias. A entrega em Joinville neste ano será feita no dia 9 de outubro. Em Florianópolis, a ação será feita no dia 17 de outubro. Os mutirões realizados aos sábados começam às 9h e terminam por volta das 17 horas. Qualquer um pode participar. A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição fica na rua Albano Schmidt, número 1.885, no bairro Boa Vista.

