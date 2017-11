Atualização do WhatsApp facilita o envio de mensagens longas; entenda como funciona /

O WhatsApp anunciou uma atualização simples, mas que promete acabar com as dores de cabeça de quem costuma se comunicar por meio de longas mensagens de áudio. Quem usa o recurso de gravação sabe: é comum soltar sem querer o dedo do botão, ou até mesmo deslizar para esquerda sem querer e deletar a mensagem antes mesmo de enviá-la.

O novo recurso permite "travar" o botão de gravação, fazendo com que o usuário possa ficar com as mãos livres enquanto faz o seu áudio. Para aproveitar o novo recurso, basta clicar normalmente no botão gravar e, em seguida, movê-lo para cima. Simples!

Porém, é preciso salientar que enquanto você fizer uma gravação do tipo você não poderá alternar entre janelas do chat, nem mesmo abrir fotos ou vídeos.

A novidade está sendo disponibilizada aos poucos. A tendência é que os usuários de iOS sejam priorizados.

