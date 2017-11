Era sábado, 18 de novembro. O meu maior temor era o de enjoar quando o navio zarpasse do Porto do Rio de Janeiro, onde estávamos, em direção a Santos, onde chegaríamos no domingo — o que talvez seja o principal receio de alguém que nunca fez um cruzeiro, como era o meu caso. Mas a tripulação logo tratou de tranquilizar a todos, explicando que disponibiliza medicamentos contra enjoo, caso aconteça.

Estava no MSC Preziosa, o maior transatlântico da temporada 2017/2018 no litoral brasileiro, para a viagem inaugural deste verão. Zero Hora havia sido convidada a conferir de perto a grandiosidade da embarcação, com suas acomodações preparadas para receber mais de 4,3 mil turistas.

A quantidade de atividades a fazer é tanta que não dá tempo de focar em preocupações. Afinal, no Preziosa, tudo segue a proporção do navio, com seus 18 andares, 26 elevadores, cerca de 1,4 mil tripulantes e estrutura que pesa em torno de 140 mil toneladas.

Cardápio adaptado ao gosto brasileiro

Para saciar a fome e a sede dos passageiros do MSC Preziosa, há cinco bares e sete restaurantes — um deles, o Maya & Inca Buffet, funciona 20 horas por dia. Nos restaurantes, atuam 160 cozinheiros e outros cem profissionais, responsáveis pela limpeza.

Um dos alimentos que não podem faltar é o pão, seja para lanches, acompanhamentos ou café da manhã. A certeza de ter um produto fresco todos os dias começa na padaria própria do navio, onde 15 funcionários se revezam em turnos a fim de mantê-la em funcionamento 24 horas por dia.

Ali, 800 quilos de farinha são utilizados diariamente na produção de todo o tipo de pães — o aroma do ambiente é irresistível! Aliás, o produto faz parte de um pacote de 120 contêineres de alimentos que vêm da Itália para abastecer os três navios da MSC durante a temporada. Do conteúdo, 50% é composto de itens congelados, 30% de refrigerados e 20% de secos.

À frente de um staff majoritariamente italiano no comando do preparo de alimentos do Preziosa, o também italiano Marco Brogna, diretor de Alimentação e Bebidas da MSC para a América do Sul, explica que o cardápio utilizado no navio tem como base a cozinha do país europeu, mas com necessárias adaptações no início de sua jornada por aqui — todas voltadas a agradar ao paladar dos brasileiros.

— Feijão tem de estar entre as opções — exemplifica.

Ao mesmo tempo em que entra o feijão, sai o macarrão de forno — tão caro aos europeus que chegavam ao Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, um dia antes do começo da temporada brasileira. O chef Allan Vila Espejo, responsável pelo menu a bordo do Preziosa no Brasil e proprietário da rede de restaurantes Don Pepe di Nápoli, em São Paulo, explica o motivo:

— Avaliamos que os brasileiros entendem o macarrão de forno como um reaproveitamento de sobras de massa, enquanto, na Itália, o prato é muito apreciado.

Outra curiosidade é a necessidade de troca da empresa fornecedora de refrigerantes para a embarcação. Em todo o mundo, a MSC tem contrato com a Pepsi. No Brasil, a marca não agrada tanto quanto a sua concorrente, Coca-Cola.

O Preziosa oferece ainda o serviço do Eataly, rede italiana que está presente em sete países e que trabalha também com o conceito de empório. Ele conta com um brasileiro à frente de sua confeitaria e gelateria: o chef Luis Vilela, responsável ainda pelo delicioso sorvete puro latte e pelo Tiramisu que os brasileiros poderão experimentar a bordo.

Saída do Rio

O MSC Magnifica será o único navio a partir do porto do Rio de Janeiro, onde o turista poderá contemplar as belezas do Porto Maravilha, projeto de revitalização da área portuária da cidade que transformou a região. Antes de começar a viagem, é possível circular na região e conhecer o Museu do Amanhã. Quem desembarca no aeroporto Santos Dumont pode, ainda, utilizar o VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) como transporte até o local de embarque dos cruzeiros, o Pier Mauá.

Eventos movimentam mercado de cruzeiros

Setenta casamentos estão agendados para acontecer nos três navios da MSC nesta temporada, no Brasil. Os transatlânticos Preziosa, Magnifica e Musica receberão também festas de debutantes, bodas e noivados, além de encontros de empresas. E a demanda por eventos cresce a cada ano — a armadora, porém, não revela quanto representam no faturamento da companhia.

Os eventos realizados para o mercado corporativo não exigem a contratação de equipamentos técnicos e de profissionais para operá-los, pois os serviços estão inclusos em alguns pacotes. Festas de final de ano, convenções, ações de incentivo, treinamentos e fretamentos são possíveis dentro de um navio como o Preziosa, que conta com um teatro capaz de receber 1,6 mil pessoas, além de lounges e bares com temas variados, desde o estilo musical do jazz até inspirações em um safári africano.

O teatro é espaço para shows diários ao "estilo Broadway", como define o responsável pela gestão do entretenimento a bordo, Joelson Rosa — gaúcho de Pelotas que atua há quase duas décadas em navios da companhia, fala seis línguas e convive diariamente com colegas de até 44 nacionalidades.

Em cruzeiros de sete dias, ele conta que nenhuma apresentação se repete: são sete espetáculos diferentes, interpretados por um elenco de cerca de 25 artistas, em duas apresentações diárias. Apaixonado por Elvis Presley desde a adolescência, ele também dá uma palhinha, eventualmente, interpretando canções do ídolo — e surpreendeu o grupo de jornalistas com seu vozeirão, enquanto apresentava os diferentes recursos tecnológicos do teatro.

As atrações a bordo são tantas que o hóspede, estando em um evento de empresas ou de família, ou simplesmente tirando férias, dificilmente ficará entediado. Quatro piscinas (uma com teto retrátil), 12 hidromassagens, 15 bares e lounges, lojas, um spa, academia com aulas de yoga, pilates e treinamento funcional estão entre as demais opções para se ocupar — boa parte delas não está incluída no pacote de viagem e precisa ser adquirida dentro do navio, onde os preços são em dólares. Por isso, antes de adquirir um pacote, vale a pena entender bem com seu agente de viagens quanto mais será necessário gastar na embarcação para compor a sua viagem ideal.

Os roteiros

MSC Preziosa

-Tem saídas do porto santista alternadas entre minicruzeiros pelo Sudeste, pelo Sul — com paradas em Búzios, Ilha Grande, Ilhabela e as novidades da temporada, Balneário Camboriú e Porto Belo, em Santa Catarina — e pelo Nordeste, com escalas em Salvador e Ihéus.

-Um minicruzeiro de quatro noites e saída em 5 de dezembro (que passa por Ilha Grande e Búzios) ou um cruzeiro de sete noites com saída em 15 de dezembro (passando por Búzios, Salvador, Ilhéus e Ilha Grande) custam a partir de R$ 799 por pessoa, em cabine dupla interna. Taxas não estão inclusas.

MSC Magnifica

-Com partidas a partir de dezembro do Porto de Santos, levará brasileiros a roteiros na Bacia do Prata, com escalas em Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai.

-Um roteiro de seis noites e saída em 17 de dezembro custa a partir de R$ 1.799 por pessoa em cabine dupla interna. As taxas não estão inclusas.

MSC Musica

-Com saída do Rio de Janeiro, o navio terá rotas alternadas entre o Nordeste —com escalas em Salvador e Ilhéus —, o Sul — com Buenos Aires e Punta del Este —, e minicruzeiros pelo Sudeste, com paradas em Ilhabela, Ubatuba e Ilha Grande. Uma novidade é a possibilidade de adquirir, junto à viagem marítima, voos regulares de ida e volta com a Latam a partir de 12 praças — entre elas, Porto Alegre.

-O roteiro de oito noites por Buenos Aires, Punta del Este e Ilhabela, com saída em 7 de dezembro, tem preço a partir de R$ 1.279 por pessoa em cabine dupla interna sem taxas inclusas. O roteiro de sete noites por Ilhéus, Salvador e Búzios, com saída em 15 de dezembro, custa a partir de R$ 1.099 por pessoa em cabine dupla interna.

-Também fará cruzeiros de 14 ou 15 noites, embarcando no Rio de Janeiro ou em Salvador, pelo Nordeste ou para Argentina e Uruguai. O preço começa em R$ 2.709 por pessoa em cabine dupla interna, taxas não inclusas.

