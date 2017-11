MSC Preziosa

MSC Preziosa Foto: Divulgação / MSC

Com capacidade para mais de 4,3 mil cruzeiristas, chegará ao país no dia 19 de novembro. Seus roteiros, com saídas a partir do porto de Santos, serão alternados entre minicruzeiros pelo Sudeste e o Sul, com paradas em Búzios, Ilha Grande, Ilhabela, Balneário Camboriú e Porto Belo, e pelo Nordeste, com escalas em Salvador e Ilhéus. Ao todo, são quatro piscinas e um dos maiores tobogãs a bordo do mundo, com 120 metros de comprimento e uma curva que se projeta por cima do mar.

MSC Preziosa Foto: Divulgação / MSC

MSC Magnifica

MSC Magnifica Foto: MSC Cruzeiros / Divulgação

Com capacidade para 3,2 mil cruzeiristas, estará no país a partir de novembro. Seus roteiros partirão de Santos e levarão a Bacia do Rio da Prata, com escalas em Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. Além de curtir as atrações em cada um dos destinos, a bordo os passageiros terão um ambiente inspirado por alta tecnologia e arquitetura luxuosa, na promessa de uma experiência seis estrelas em hotelaria, entretenimento, lazer e gastronomia.

Costa Favolosa

Costa Favolosa Foto: Costa Crocieri / Divulgação

Em sua quarta temporada na América do Sul e com capacidade para 3,8 mil passageiros, o navio fará minicruzeiros entre Santos e Camboriú, com parada ainda em Ilhabela. Reúne centro de bem-estar com academia, termas, piscinas e talassoterapia, salas de tratamento, sauna, banho turco, solarium de raios UVA, cabines e suítes, cinema 4D, simulador Grand Prix, quatro piscinas, cinco restaurantes, 13 bares e teatro.

Costa Favolosa Foto: Divulgação / Costa Cruzeiros

MSC Musica

Terá saídas do Rio de Janeiro e rotas alternadas entre o Nordeste, com escalas em Salvador e Ilhéus; o Sul, com paradas em Buenos Aires e Punta del Este; e minicruzeiros pelo Sudeste (Ilhabela, Ubatuba e Ilha Grande).

MSC Musica Foto: Divulgação / Ver Descrição

Costa Fascinosa

O navio vem à América do Sul para sua quinta temporada, realizando cruzeiros a partir do porto de Santos. Com capacidade para 3,8 mil hóspedes, o Costa Fascinosa reflete o conceito de navio-destino com atrações e atividades a bordo. Baseado nos filmes clássicos, o transatlântico conta com cinema 4D, simulador de Grand Prix, Samsara Spa, quatro piscinas, cinco restaurantes, 13 bares, teatro, Squok Club com piscina infantil, toboágua e cassino. Terá saídas do Rio de Janeiro para a Região do Prata.

Costa Fascinosa Foto: Divulgação / Costa Cruzeiros