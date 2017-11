A Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina anunciou nesta terça-feira (28) que todas as áreas de cultivos de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões do litoral estão desinterditadas. Portanto, está liberada a retirada, comercialização e o consumo destes animais e seus produtos, inclusive nos costões e beira de praia.

As últimas localidades interditadas eram Laranjeiras, em Balneário Camboriú, e Praia Alegre, em Penha. Com o segundo resultado negativo para presença da toxina paralisante (PSP), nesta terça-feira (28) foram liberadas.



Interdição



Desde o dia 19 de outubro, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) monitora a presença de toxina paralisante (PSP) nos cultivos catarinenses. A princípio, todo litoral foi interditado de forma preventiva. Desde então, aconteceram liberações das áreas não contaminadas.



Santa Catarina é o único estado do País que realiza o monitoramento permanente das áreas de cultivo através do Programa Estadual de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos. Esse programa existe em todos os países que possuem uma produção expressiva de moluscos, e é um dos procedimentos de gestão e controle sanitário da cadeia produtiva.