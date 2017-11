Filas para cirurgias do SUS em Santa Catarina são um problema de saúde pública ou de tecnologia? Para os profissionais que participam do Hackathon Hacking Health 2017 (uma maratona de dados sobre saúde, em tradução livre) a partir dessa sexta-feira (30), em Florianópolis, a solução está na união dessas áreas do conhecimento e, se possível, outras especialidades. Ao final de três dias de evento, que termina no domingo, a cooperação de habilidades da Hackathon pretende apresentar soluções viáveis de gestão em saúde para ajudar a sociedade.

Um dos organizadores do evento, o médico e empreendedor social Rogério Malveira explica que as Hackathons permitem que profissionais de várias áreas colaborem, não apenas de engenharia e tecnologia da informação. Essa diversidade ajuda na solução de problemas:

— Todos têm algo a acrescentar. Fizemos uma Hackathon em Joinville que o grupo vencedor contava com uma médica que tinha pacientes relacionados ao problema discutido no evento, que era de doenças crônicas. Isso foi um diferencial.

Durante o evento, grupos de cinco profissionais vão se reunir para discutir soluções para o problema das filas para cirurgias em Santa Catarina. Eles vão utilizar um banco de dados fornecido pelo Governo de Santa Catarina. Os organizadores avaliam que esse tipo de atividade é produtiva para profissionais e também para as empresas.

— As Hackathons já são uma realidade no Brasil. Grandes empresas perceberam que é uma ferramenta interessante para encontrar soluções inovadoras — diz Walmoli Gerber Jr, diretor da Vertical Saúde e um dos organizadores da Hackathon Health 2017.

O tema do evento será "Como prover melhores serviços de saúde através da ciência de dados e dados abertos? (Big Data com foco em gestão)". As atividades começam na sexta-feira, às 14h, com palestras e discussões sobre bancos de dados. No sábado e no domingo os grupos vão ter que meter a mão na massa. As atividades serão na Incubadora Celta, na SC-401, em Florianópolis. Para se inscrever, basta acessar o site: http//www.hhsc.com.br.

O Hackathon

Utilizando uma metodologia já testada e aprovada em mais de 90 cidades de todo o mundo, o Hacking Health busca parceiros locais para fomentar o ecossistema de inovação da cidade. Todo esse movimento é acelerado com o Hackathon - Uma Maratona de desenvolvimento ágil de empresas focadas na obtenção de um protótipo mais viável da solução proposta. As equipes são compostas por profissionais da saúde, Desenvolvedores de Tecnologia da Informação e Designers.

São equipes competindo entre si para em pouco mais de 48 horas apresentar uma possível solução para aquele problema específico, o potencial mercado e clientes, a solução apresentada da forma que, modifique todo o mind set corrente nos corredores de clínicas, hospitais ou qualquer outra instituição de saúde.