Ser Papai Noel de shopping não é pra qualquer um: tem que ter energia redobrada pra dar conta de tantos pedidos, beijos, abraços e fotos. Num deles, na Capital, o bom velhinho ganhou um ajudante e tanto, queridíssimo pela criançada: o famoso cachorro Darci, que vai estar ao lado de Noel para receber a garotada no Floripa Shopping neste sábado, dia 2, das 18h às 20h.

Dócil e muito amado, o pet adora um carinho. E como todo mundo merece um presente neste fim de ano, você também pode colaborar doando ração que será encaminhada para diversas ONGs da Grande Florianópolis.

Ah: no Piso L1 do Shopping está a árvore dos cachorros e gatos da ONG Bem-Estar Animal — lá você pode ver cartões com as fotos dos animais disponíveis para adoção. Bora levar a família pra conferir?

