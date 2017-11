O acúmulo de aguá que causou transtornos na manhã desta quinta-feira (30) na SC-405 pode ter sido causado pela ocupação desordenada do solo. Segundo a geóloga e professora da UFSC Janete de Abreu, a área da região no início do Rio Tavares está sujeita a esses problemas devido à descaracterização da drenagem natural do terreno.



A geóloga avaliou que o local é mal dimensionado na necessidade de escoamento, e quando fortes chuvas se combinam com a maré alta, como no caso da noite de quarta-feira, esses problemas podem acontecer.

Transtornos no trânsito

A chuva torrencial da madrugada alagou um trecho da SC-405, no bairro Rio Tavares, no Sul da Ilha, e dificultou a passagem dos veículos na manhã desta quinta-feira (30).

Segundo a Epagri/Ciram, nas últimas 6h, choveu 23mm na região central da cidade, 33mm no Itacorubi e 26mm em Santo Antônio de Lisboa. O normal para esse intervalo de tempo é em torno de 5mm.

De acordo com Luiz Eduardo Machado, diretor da Defesa Civil da Capital, não houve registro de ocorrências provocadas pela chuva, como deslizamentos de terra. A Defesa Civil recebeu informações apenas de alagamentos na SC-405.

— Foi uma chuva considerável nas últimas horas. Geralmente alguns pontos alagam, como o Rio Tavares, Ingleses, Rio Vermelho, Campeche e ruas que não são pavimentas. Porém, como foi durante a madrugada, deve ter subido a água na pista, mas que neste momento já está normalizado.

Segundo Machado, as chuvas fortes são comuns nesta época do ano, principalmente com a proximidade do verão.

