Nesta quinta-feira, às 8h, começa o período de matrículas nas escolas da rede estadual de Santa Catarina. Mas desde às 15h de terça-feira, pais estão no ginásio da escola Irmã Maria Teresa, que fica no bairro Ponte de Imaruim, em Palhoça, para garantir uma vaga. Para que eles não fiquem na chuva nem passem as noites na rua, a direção da escola abriu o ginásio para que os responsáveis pelos estudantes possam acampar. Apesar da dificuldade, mães como Simone Zeli Lisboa agradecem pela possibilidade:

— Já é a terceira vez que passo por isso, mas das outras vezes tive que ficar na rua.

Ela quer garantir uma vaga para que a filha de 15 anos possa estudar no período matutino na escola, que fica mais perto de casa. Para que não houvesse fura-fila e garantir a organização enquanto esperam, Simone e outros pais bolaram um esquema de fichas e chamadas.

— Cada pai que chega pega uma senha e dá o nome do aluno. De duas em duas horas, em média, vamos chamando e pedindo pra pessoa se apresentar e provar que tá ali, pra não prejudicar ninguém — explica Simone.

Simone organiza a lista de pais Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

O objetivo é garantir que ninguém pegou a ficha para segurar a fila e que só vai garantir a vaga quem realmente esperou e por ordem de chegada. Por volta das 16h desta quarta-feira, 220 pessoas estavam no ginásio.

Para Simone, estar desempregada, nesse momento, "veio a calhar". Só assim ela consegue ficar na fila de espera. No ginásio, há banheiros e bebedouros para os pais. Para se alimentar, Simone se reveza com o marido e as filhas mais velhas na fila. Assim, consegue ir em casa, tomar um banho e comer. Depois, volta pra fila, onde cadeiras de praia e colchões dão um pouco de conforto aos pais.

Dono da ficha número 1

Antônio Carlos dos Santos, 56 anos, segura a ficha de controle número 1. Assim como Simone, desde a tarde de terça ele aguarda para matricular a filha de 15 anos na escola. Nesse período, já se revezou com a esposa e outros familiares. Mas as noites no ginásio ficam com ele. Antônio pegou o dia de folga no trabalho para poder esperar.

— É puxado, mas pra quem quer uma vaga, é preciso. É um colégio bem renomado — justifica o pai.

Não devem faltar vagas para os alunos nessa escola, já que são, em média, 380. A fila ocorre porque a maioria dos pais quer matricular os filhos no período matutino. A expectativa dos responsáveis, de acordo com informações repassadas pela escola, é que antes das 8h desta quinta comecem a ser distribuídas as senhas oficiais, respeitando a ordem das fichas de controle.

Antônio espera matricular a filha Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

Saiba tudo sobre as matrículas

Interessados em ingressar na rede pública estadual de ensino em 2018 devem matricular-se a partir desta quinta-feira, 30 de novembro. O prazo vai até 11 de dezembro. Em Florianópolis, é possível fazer a pré-matrícula online em 39 escolas. A previsão é de que 8 mil novas matrículas sejam efetuadas dessa forma e, posteriormente, o modelo seja ampliado ao Estado.

Desenvolvido pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), o modelo se assemelha àquele utilizado pelo Ministério da Educação, que leva em consideração as notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para classificação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Veja a lista das escolas aqui.

O ano letivo de 2018 terá início em 15 de fevereiro e término em 15 de dezembro. O recesso na metade do ano será realizado de 16 a 29 de julho.

Documentação

Alunos maiores de 18 anos e os responsáveis dos menores deverão comparecer diretamente na secretaria da escola mais próxima da residência do aluno ou do trabalho dos pais levando:

— Certidão de nascimento;

— Carteira de identidade;

— Atestado de frequência com indicação da etapa/ano em 2017 ou histórico escolar;

— Comprovante de residência atualizado (até três meses anteriores à matrícula);

— 1 foto 3x4 (opcional);

— Carteira de vacinação (para estudantes do ensino fundamental);

— Fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis.

Veja o passo a passo da matrícula online:

— Responsável do estudante faz a pré-matrícula por meio do site;

— Serão cadastradas no sistema, por ordem de acesso, na escola próxima da residência ou do trabalho dos responsáveis;

— Os responsáveis poderão optar apenas por uma escola, exceto nas escolas que haverá sorteio, podendo escolher uma segunda opção;

— Para garantir a matrícula, é preciso ir à unidade escolar entre os dias 12 e 15 de dezembro, com os seguintes documentos: comprovante de ficha cadastral; certidão de nascimento; carteira de identidade; atestado de frequência com etapa/ano de 2017 ou histórico escolar; comprovante de residência (até três meses anteriores à matrícula); 1 foto 3x4 (opcional); carteira de vacinação (para estudantes do ensino fundamental); fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis.