Encerraram às 18h desta quinta-feira as inscrições para as primeiras turmas do Colégio Militar de Blumenau, que funcionará no Centro, no antigo espaço do colégio Pedro II e onde atualmente estudam alunos da EBM Tiradentes. Ao todo, 301 inscrições foram registradas pela PM para as 70 vagas disponíveis em duas turmas do 6º ano do ensino fundamental.

O número foi confirmado pela diretora da futura unidade de ensino, a major Patrícia Maccari. Ela ressaltou, no entanto, que um grupo está avaliando as inscrições e já se sabe que alguns pais fizeram o cadastro mais de uma vez, o que fará o número final ser um pouco menor. A lista completa com os inscritos será publicada no site da PM nesta sexta-feira e estará disponível aos pais, que poderão confirmar o número da inscrição.

Na próxima quinta-feira, dia 7, haverá o sorteio aberto aos inscritos na sede do 10º Batalhão da Polícia Militar em Blumenau, na Rua Almirante Tamandaré, 1.501, bairro Vila Nova. O evento está marcado para as 18h30min.

Quem perdeu o prazo não tem mais como fazer a inscrição e deve aguardar a abertura da próxima turma, no fim do ano que vem.