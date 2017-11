Na tarde desta quinta (30), milhares de usuários foram às redes sociais para relatar instabilidade no WhatsApp. De acordo com informações apuradas pelo site DownDetector, a queda foi registrada em todo o Brasil, além de Estados Unidos, México e países asiáticos. Grande parte das reclamações surgiu a partir das 16h, segundo o monitoramento.

Entre os problemas relatados, as pessoas informaram problemas com a conectividade, enviar ou receber mensagens e até fazer login no serviço pela versão desktop do WhatsApp.

O aplicativo ainda não se pronunciou sobre o fato.

No Twitter, usuários produziram uma série de memes a respeito da situação; confira algumas das publicações:





"Ain... Agora vou ter que instalar o Telegram por causa do Whatsapp..." pic.twitter.com/BP7WTxFjIg — Datilógrafo™ (@RoJeDo) 30 de novembro de 2017

whatsapp cai e eu pergunto quem são essas pessoas que moram na minha casa — Alok (@alokoficial) 30 de novembro de 2017

REGRA: #73



Com ou sem WhatsApp a minha vida continua a mesma! — Novas Regras (@AsNovasRegras) 30 de novembro de 2017

O Whatsapp de vcs foi parar só agora?

O meu tá parado desde quando instalei esse app — Felipistando (@felipistando) 30 de novembro de 2017

Quando o whatsapp voltar, já manda essa no grupo da família pic.twitter.com/uHOySNVmUj — Fabio Porchat (@FabioPorchat) 30 de novembro de 2017