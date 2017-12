Neste domingo, 3 de dezembro, crianças de nove bairros de Joinville vão comemorar o Natal com antecedência. Elas receberão o Papai Noel do Natal Legal, promovido pela CDL Jovem pelo 14º ano consecutivo. Os presentes serão distribuídos a estudantes de 18 unidades escolares alcançadas pelo projeto neste ano, com a entrega se concentrando em oito escolas.

O Natal Legal leva a escolas públicas da cidade o Papai Noel e personagens de desenho animado, que entregam brinquedos e doces e distribuem abraços a 8 mil crianças. A ação começa a ser pensada dois meses antes e envolve compra dos brinquedos, contratação de trio elétrico, logística até as escolas, materiais gráficos e organização de voluntários. O auxílio financeiro vem de associados da CDL.

O coordenador da CDL Jovem, Artur Caminha, afirma que as ações do grupo se baseiam em alguns pilares. Um deles é a responsabilidade social, sempre buscando promover mudanças e construir uma sociedade melhor a longo prazo.

— Baseado nisso é que lutamos pela diminuição da carga tributária, trabalhamos na capacitação de novos empreendedores e promovemos o Natal Legal, entre outras atividades — afirma Caminha.

Para entender a energia envolvida nesta ação, segundo ele, só acompanhando a entrega dos brinquedos pelos bairros de Joinville.

— A alegria de milhares de crianças alcançadas pelo projeto nos faz ver que estamos fazendo a diferença para elas. Nosso objetivo é aumentar cada vez mais o número de crianças atendidas — destaca.

