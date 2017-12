Dois moradores da Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, deram um exemplo de caráter nas redes sociais. Na segunda-feira de Natal (25), os amigos Marcos Nascimento e Marcelo Farias encontraram uma carteira cheia de dólares, euros e reais jogada em uma praia de São Gonçalo, na capital fluminense. A soma era equivalente a R$ 10 mil.

Incomodados, os dois decidiram publicar imagens da carteira e do documento que estava dentro dela para procurar o dono. O post viralizou no Facebook:

Enquanto esperavam a repercussão na web, a dupla passou a visitar hotéis da região. Levaram apenas uma hora até encontrar o dono: um argentino que passava as festas de fim de ano por ali, em uma estadia cinco estrelas.

— Ele ficou muito feliz, agradeceu muito, pulou de alegria —, conta Marcelo, em entrevista ao G1.

Como recompensa, o argentino presentou a dupla com uma nota de 100 dólares, o equivalente a R$ 330, e que já tem destino certo:

— A gente está sabendo que tem uma família lá na Rocinha que a casa pegou fogo, aí a gente está pensando em dar essa força para eles.

Sobre a devolução da carteira, a dupla acredita que "honestidade é obrigação". Nas redes sociais, os elogios correram soltos a Marcos e Marcelo:

Dois caras acham uma carteira com 10 mil dolares/euros/reais misturados. Fazem campanha pra achar o dono, acham, devolvem a carteira, recebem 100 dolares de recompensa, doam os 100 dolares pra uma família que perdeu a casa em um incendio. Que atitude do caralho!

Bacana o caso desses dois caras que acharam uma carteira com 10 mil reais, e foram atrás do dono pra devolver. Corajosos eles, eu n sei se teria essa coragem e só Deus pode me julgar.

Dupla do Rio dá exemplo ao procurar até encontrar dono de carteira perdida com 10 mil reais. Era um turista argentino. E essa é a imagem que ele vai levar do nosso país : No Brasil tem gente honesta, sim!