Estamos em dezembro, mas, pelo menos por enquanto, nada de Papai Noel nas latinhas da Coca-Cola. A empresa escolheu a cantora Pabllo Vittar para ser uma das estrelas de sua próxima campanha. A novidade foi compartilhada por uma página dedicada a postar conteúdos da drag, mostrando uma lata com a sua imagem e a frase "vem, não tem igual".

– Vai ter Pabllo Vittar na Coca-Cola SIM! E quem não estiver gostando, que tome Dolly Guaraná! – escreveu na legenda da foto publicada no Facebook.

Esta não é a primeira vez que a marca se posiciona favorável à causa LGBT. Em junho deste ano, uma campanha fez com que latas do refrigerante levassem as frase "Essa Coca-Cola é fanta e daí?".

Além de Pabllo, também fazem parte da ação artistas como Anitta, Luan Santana e Projota.