Mariana e Carlos Eduardo decidiram que era a hora de chegar ao final de seu namoro. Mas, ao contrário de choros e despedidas, ambos tiveram a ideia de marcar a data com hambúrguer, refrigerante e batatas fritas. O post feito pela menina virou um sucesso e já foi compartilhado mais de cinco mil vezes no Facebook, até este domingo (24).

De acordo com o G1, Mariana Camargo e Carlos Eduardo Zuklinsk namoraram por três anos e meio e, por conta deste tempo de relacionamento, haveria uma dificuldade de comunicar a todos sobre o final do romance. Foi então que surgiu a ideia de publicar a notícia nas redes sociais do casal.

Na postagem, nada de textão ou troca de acusações. Mariana e Cardos Eduardo mostraram que estão bem e que seguem sendo amigos após o término.

— Eu li um comentário que dizia que pode não parecer importante, mas, se a gente for analisar, todas as notícias que saem sobre relacionamento são sobre um matando o outro, um batendo no outro, fazendo passar vergonha. Então, é bom a gente ver algo assim, que saiu tudo bem. Eu achei isso importante, achei legal — disse Mariana em entrevista ao G1.

Logo que percebeu o sucesso de seu post, Mariana conversou com Carlos Eduardo para estudar a possibilidade de excluir o que havia sido postado. Porém, ambos decidiram manter a publicação que até a tarde deste domingo já registrava 2,6 mil reações e 1,3 mil comentários.