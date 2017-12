Um dos itens que costuma visitar listas de promessas de Ano-Novo é a organização das contas: se livrar das dívidas, não gastar mais do que se ganha, ter um dinheirinho extra para encarar imprevistos são desejos básicos para quem sonha em manter as finanças nas rédeas. Confira as dicas de Reinaldo Domingos, do canal Dinheiro à Vista, do YouTube, para ter um 2018 mais abundante.





Planeje-se

- Guarde uma parte do seu salário para imprevistos, evitando ter que recorrer a empréstimos ou ao cartão de crédito em momentos de aperto. O ideal é reservar o dinheiro logo no início do mês, para evitar de gastá-lo.

- Em um mês em que a renda subir bastante, no caso dos profissionais liberais, reserve uma parte para se preparar para o mês seguinte, que pode não ser tão generoso.

- Use rendas extras, como FGTS e abonos salariais, para se livrar de dívidas, que pesam sobre o orçamento e crescem como bola de neve quando não são eliminadas.

- Pense em uma previdência privada. Ter essa visão de longo prazo pode ser a garantia de um futuro mais tranquilo e digno, sem depender de benesse da família.

- Persiga seus sonhos: ter metas é a melhor forma de se motivar a manter a organização financeira. Portanto, tenha metas de curto, médio e longo prazo, prevendo o custo de cada uma.

