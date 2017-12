A retomada da economia esperada para 2018 abre as portas para que profissionais em busca de emprego renovem as esperanças. Na entrevista abaixo, Fabio Souza, consultor da De Bernt, especializada em Recursos Humanos, explica como se preparar para retornar ao mercado de trabalho ou mudar de emprego no próximo ano.

Como o profissional pode se preparar para obter uma vaga em 2018, com a retomada da economia?

Para aproveitar esse momento, é fundamental o profissional avaliar seu currículo, investir na movimentação da rede de contatos, dedicar um tempo nas mídias sociais (há excelentes oportunidades que são divulgadas por esses canais), refletir sobre a carreira (para saber contar os pontos positivos e experiências marcantes) e manter a confiança que haverá oportunidade. Ou seja, um bom currículo, procurar no lugar certo e a confiança elevada são combustíveis aqueles que estão buscando uma oportunidade.

Quais os métodos para o profissional medir seus pontos fortes e os pontos fracos para ficar mais competitivo no mercado?

Acredito que a reflexão é o ponto de partida para mapearmos quais são nossos pontos fortes e fracos. Recebemos feedbacks constantes, mas nem sempre estamos atentos. Faça uma retrospectiva da sua carreira profissional, sem pressa para acabar. Importante frisar que o desenvolvimento de competências deve ser uma constante. Tenha certeza que você sempre deverá se desenvolver e buscar novos conhecimentos.

E quem já está empregado, mas pensa em mudar de trabalho, como preparar esta transição?

Para quem está empregado, é fundamental avaliar qual o motivo da transição, antes de mais nada. Qual o motivador? Financeiro, novo desafio, mudança de segmento? Essa pergunta certamente irá surgir ao longo das entrevistas, então saber explicar é necessário para seguir no processo. Como não há uma pressa ou necessidade imediata, há mais tempo para planejar a movimentação, avaliando os riscos e benefícios dessa mudança, mas sempre com muita discrição e profissionalismo, afinal você ainda está empregado e tens seus objetivos para entregar.