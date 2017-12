Entre os primeiros países a comemorarem o Ano-Novo, bem antes dos brasileiros, estão a Nova Zelândia e a Austrália. Às 11h de Brasília, em Sidney, milhares de pessoas puderam assistir ao famoso show de fogos de artifício.

Em Singapura, onde a virada do ano ocorre às 14h de Brasília, as comemorações iniciaram com um espetáculo de fogos. Logo depois será a vez da Indonésia, onde a festa também já teve início, com danças tradicionais e um desfile cultural.

Já na Turquia o Ano-Novo ficou marcado por um atentado a uma boate, ocorrido na madrugada de 1º de janeiro de 2017. Um ano depois, familiares e amigos realizam homenagem aos 39 mortos, com fotos e flores.

Austrália

Em Sydney, na Austrália, milhares de pessoas assistem ao famoso espetáculo de fogos de artifício durante as comemorações de Ano-Novo. Por lá, a virada de ano aconteceu às 11h de Brasília. O país é um dos primeiros a comemorar o Réveillon Foto: Saeed KHAN / AFP

Em Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, as comemorações são marcadas pelo show de fogos de artifício. Uma das apresentações ocorre ao longo do rio Yarra Foto: Mal Fairclough / AFP

Indonésia

Em Bali, um desfile cultural, com danças tradicionais, marca a chegada do Ano-Novo Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

As crianças balinesas participam do desfile cultural em um festival para marcar a chegada de 2018, em Denpasar Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

Singapura

Em Singapura, também um espetáculo de fogos de artifício antecede a contagem regressiva para as celebrações de Ano-Novo. A virada de ano ocorre às 14h de Brasília Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Índia

Indianos na frente da estação de trem Chhatrapati Shivaji antes das celebrações da véspera de Ano-Novo em Mumbai. Foto: PUNIT PARANJPE / AFP

Crianças indianas com seus rostos pintados para receber o Ano-Novo em Amritsar Foto: NARINDER NANU / AFP

Indianos atravessam uma ponte ferroviária quando o sol se põe no horizonte pela última vez neste ano em Siliguri Foto: DIPTENDU DUTTA / AFP

Turquia

Em Istambul, na Turquia, o 31 de dezembro é marcado pela lembrança do ataque que deixou 39 mortos há um ano. Junto aos retratos das vítimas, as pessoas deixaram flores Foto: YASIN AKGUL / AFP

Gaza

Artista palestino faz criação em comemoração ao Ano-novo na areia de uma praia na Faixa de Gaza Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Crianças brincam em praia de Gaza no último dia do ano de 2017 Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Leia mais:

Confira as festas de Réveillon no Litoral Catarinense

Confira as previsões dos búzios para o ano de 2018