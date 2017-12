Com maior número de visitantes, principalmente no Litoral, e de acidentes, aumenta a demanda no banco de sangue no final do ano, o que torna a doação ainda mais importante. Por isso, o Hemosc reforça os critérios para se tornar um doador.

Para doar sangue, as pessoas precisam ter de 16 a 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar acima de 50 quilos. Para os menores de idade, é obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis na hora de doar. A idade limite para realizar a primeira doação é de 60 anos.

— O processo é simples e leva de 30 a 40 minutos ao todo. Os candidatos realizam um cadastro, uma pré-triagem e um questionário e depois passam por uma triagem clínica —diz Cláudia Lima, do setor de captação do Hemosc.

Após esse processo, começa a doação, que pode levar de 5 a 10 minutos. Por fim, o doador recebe um lanche e é liberado.

Existem algumas coisas que impedem os doadores de fazerem as doações. Quem realizou cirurgia, exame invasivo (endoscopia ou colonoscopia) ou fez tatuagem recentemente, o Hemosc recomenda que aguarde seis meses para retornar e realizar a doação. O uso de alguns medicamentos também pode impedir a doação, mas cada caso é analisado na hora da triagem.

Segundo o site do Hemosc, o estoque do sangue -O já está abaixo do ideal.

Horário de final de ano

Confira horário de funcionamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) neste final do ano:

Dia 26 a 29/12

– Atendimento normal, com exceção da Unidade de coleta de Jaraguá do Sul que estará deférias coletivas a partir do dia 27/12.



Dia 30/12 (Sábado)

– Não haverá expediente na Hemorrede

– Rotina de sobreaviso normal



Dia 31/12 (Domingo)

– Não haverá expediente na Hemorrede

– Rotina de sobreaviso normal



Dia 01/01/2018 (Segunda-feira) - Confraternização Universal-Ano Novo

– Não haverá expediente na Hemorrede

– Rotina de sobreaviso normal



Dia 02/01/2018 (Terça-feira)

– Retorno normal de todas as atividades da Hemorrede, com exceção da Unidade de Coleta de Jaraguá do Sul que estará de férias coletivas até dia 31 de janeiro



Dia 01/02/2018 (Quinta-feira)

- Retorno das atividades internas na Unidade de Coleta de Jaraguá do Sul



Dia 02/02/2018 (Sexta-feira)

- Retorno da Coleta de Sangue na Unidade de Coleta de Jaraguá do Sul

