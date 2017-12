Um roteiro será inaugurado em janeiro de 2018 em Joinville para levar turistas e moradores por um passeio pela cidade, com foco nas cervejarias artesanais. Batizado de Zarco do Fritz, o ônibus irá parar por aproximadamente 40 minutos em três cervejarias da cidade para apresentação da empresa, mostrando como é feita a fabricação, quais são os tipos de chopp produzidos e para degustação dos produtos. O projeto é de uma agência de turismo da cidade.

Em janeiro, o passeio ocorrerá aos sábados, nos dias 13, 20 e 27, com saída às 14 horas no Pórtico da rua Quinze de Novembro, no bairro Glória. O período funcionará como um teste para definir a periodicidade que o tour terá.

— Será um passeio de experiência. Iremos passar pelos pontos turísticos de Joinville, até para instigar a curiosidade dos turistas, mas o foco será a visita às cervejarias — explica uma das idealizadoras do projeto, Sabrina Schmitz.

A duração aproximada será de quatro horas, com retorno para o mesmo local do embarque às 18 horas. Do Pórtico de Joinville, ele passará pela rua Quinze de Novembro e irá para o Centro, onde apresentará pontos turísticos e históricos da cidade. Então, começará as paradas para degustação de chopps produzidos em Joinville. O primeiro ponto será a cervejaria Haenschbier, no Anita Garibaldi. Depois, irá para a Volksbier, no mesmo bairro e, por fim, irá para a Opa Bier do Pórtico.

Agende-se:

O quê: Zarco do Fritz.

Quando: a partir de 13 de janeiro, aos sábados, às 14 horas.

Onde: saída do pórtico de Joinville, na frente da Expoville. Turistas poderão fazer pedidos para saída a partir dos hotéis.

Quanto:

Adulto: R$ 80

Criança de 3 a 10 anos: R$ 40

Criança até 2 anos: gratuito