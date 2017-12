Embora pareça, o celular da foto não é um modelo antigo. Trata-se do Zanco T-1 , considerado o menor aparelho do mundo. Com 4,67 centímetros de altura por 2,1 de largura e pesando apenas 13 gramas, o celular não fica devendo em relação aos maiores. E vai além: um detalhe na parte superior do aparelho permite que ele seja usado como um colar ou chaveiro.

O Zanco T-1 tem alto-falante, microfone, slot para chip nanoSIM, porta de carregamento USB e um teclado bem funcional. A tela do dispositivo tem resolução de 64 por 32 pixels e a memória armazena até 300 contatos e 50 mensagens SMS. Segundo o fabricante, a bateria é outro diferencial, pois o aparelho consegue aguentar até três dias em standby e garante até três horas a cada novo ciclo de carga. A parte ruim é que, em função do seu tamanho, o celular só é capaz de operar apenas em redes 2G.

O "menor celular do mundo" busca financiamento coletivo no Kickstarter para começar a ser comercializado e já tem mais de 1.500 apoiadores e US$ 100 mil arrecadados – a meta inicial era de US$ 33 mil. Se tudo der certo, o Zanco T-1 deve estar à venda a partir de maio de 2018 e custará cerca de 35 libras (R$ 155).