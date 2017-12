Um enorme terreno baldio próximo ao Trevo do Erasmo tomado pelo lixo e vegetação exótica começa a dar lugar aos sonhos de moradores do sul da Ilha. Na semana passada, a prefeitura inciou a limpeza e a terraplanagem da área que receberá o futuro Parque Ecológico do Morro das Pedras. Os projetos para o local foram construídos junto à comunidade durante o evento chamado de Viradão Cultural, em setembro, e alguns deles podem ser realidade já em setembro do ano que vem, quando a primeira fase do parque deve ser entregue.

A área de 100 mil metros quadrados, sendo 14 mil utilizáveis, pertence à prefeitura de Florianópolis e é citada no plano diretor em vigor como Área Verde e de Lazer (AVL). Entre as ideias dadas pelos moradores estão um quadras esportivas, playground, pista de skate, trilhas ecológicas, um "cachorródromo" e um palco para shows, cinema e espetáculos. Até um teleférico foi sugerido. O orçamento previsto para a fase inicial é de cerca de R$ 140 mil. Os custos serão todos bancados pelos empresários locais, e voluntários colocarão a mão na massa.

Quem está liderando esse movimento é o presidente da associação comunitária André Luiz Vieira. Ele espera que o parque faça diferença no desenvolvimento sustentável do sul da Ilha e fala em "santíssima trindade" da sustentabilidade, que seria o parque, a Lagoa do Peri e a praia do Morro das Pedras.

— Ela integra uma área de lazer comunitária com preservação ambiental, que será no parque, com a beleza da paisagem natural da praia e com a Lagoa do Peri. Projetando tudo isso com um teleférico, você cria um universo de turismo ecológico de contemplação da natureza que é diferente do modelo de turismo que nós temos hoje de massa em Florianópolis, que é bom, mas tem um custo alto para a população.

Quem está liderando esse movimento é o presidente da associação comunitária André Luiz Vieira Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Devolver a vegetação nativa

Na manhã da última quarta-feira, depois que a escavadeira deixou o terreno, o arquiteto Evandro de Andrade passou a medir os lados com uma trena para garantir que tudo está de acordo com o levantamento topográfico e o que está sendo projetado.

Durante o Viradão Cultural, artistas pintaram animais nativos, como jacarés, tamanduás e macacos, no muro que fica de fronte ao terreno. Segundo Evandro, a vegetação exótica que está no terreno, em maioria pinus e eucaliptos, será trocada por mata nativa. Isso trará a fauna original de volta àquele espaço. E a madeira das árvores "invasoras" será reaproveitada para o próprio paisagismo do parque.

Conforme o arquiteto, no primeiro momento o parque será trabalhado para caminhadas.

— Essa trilha de caminhada em volta do parque abriga mobiliários como bancos, iluminação, lixeiras. Essa é a etapa mais simples, junto com as quadras esportivas. E depois tem a parte edificável, que é quando temos o palco, a torre de observação de aves, o pórtico de entrada, além do parquinho e a pista de skate.

Artistas pintaram animais nativos, como jacarés, tamanduás e macacos, no muro que fica de fronte ao terreno Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Foto: Reprodução / Reprodução

Projeto prevê trilhas com calçada aérea Foto: Reprodução / Reprodução

