O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou nesta quinta-feira (28) portaria que reajusta em 6,81% o piso salarial dos professores para 2018. Com isso, o valor passa de R$ 2.298,80 para R$ 2.455,35 aos educadores com jornada de 40 horas semanais.

O valor anunciado pelo Ministério da Educação é 4,01% acima da inflação prevista para este ano, que ficou em 2,8% segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em nota, Mendonça Filho exaltou o ganho real com o reajuste, de 3,90%.

"Esse é o segundo ano consecutivo que o piso é reajustado com valor real acima da inflação. O que é muito bom para os professores", afirmou.

O piso é reajustado anualmente a partir do mês de janeiro e segue as regras da Lei do Piso, de 2008, que define o mínimo a ser pago aos professores da rede pública em início de carreira, com formação de nível médio e jornada semanal de 40 horas. O aumento é definido de acordo com o valor anual mínimo por aluno no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A evolução do valor do piso:

2009 - R$ 950

2010 - R$ 1.024,67

2011 - R$ 1.187,14

2012 - R$ 1.451

2013 - R$ 1.567

2014 - R$ 1.697

2015 - R$ 1.917,78

2016 - R$ 2.135,64

2017 - R$ 2.298,80

