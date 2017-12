Alunos que queiram estudar medicina terão mais uma opção em Santa Catarina. Foi publicada no Diário Oficial de Santa Catarina desta quinta-feira a autorização para oferta do curso no campus de Caçador da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp). Segundo dados do site do Ministério da Educação, será o segundo curso de medicina do Meio-Oeste - a Unoesc oferece a graduação em Joaçaba. No total, com essa aprovação, serão 14 cursos no Estado.

Segundo a publicação oficial, serão 80 vagas anuais. O texto não especifica quando serão abertas as vagas, porém, em notícias divulgadas pela universidade a expectativa era abrir as vagas no segundo semestre de 2018 ou início de 2019.

Como a instituição faz parte do Sistema Estadual de Ensino, a autorização para funcionamento do curso foi feito pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), através de avaliações de uma comissão. A partir da implementação, o CEE fará nova avaliação para reconhecimento do curso.

Conforme a Uniarp, a aprovação do curso, por unanimidade, aconteceu na Sessão Plena do CEE/SC do dia 12 de dezembro. A instituição diz que vai ofertar o curso em regime integral diurno, com duração de seis anos (12 semestres). Serão dois anos compondo o primeiro ciclo de aprendizagem (integrando conhecimentos básicos aos aplicados e aos cenários de práticas relevantes, dando ênfase aos conhecimentos básicos), dois anos no segundo ciclo de aprendizagem (ênfase nos conhecimentos aplicados), e dois anos no terceiro ciclo de aprendizagem na modalidade Internato Médico.

Ainda segundo a instituição, em Caçador existem 96 médicos ativos e regulares registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM-SC) para uma população estimada de 77.323 habitantes (IBGE), numa razão de 1,24 médicos por mil habitantes, bem abaixo da meta desejada, que é de 2,7 médicos.

Onde estão os cursos de medicina em SC:

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) - Rio do Sul

Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) - Chapecó

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Chapecó

Universidade da Região de Joinville (Univille) - Joinville

Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) - Criciúma

Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) - Joaçaba

Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) - Lages

Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) - Tubarão

Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) - Palhoça

Universidade do Vale do Itajaí (Univali) - Itajaí

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Florianópolis

Universidade Regional de Blumenau (Furb) - Blumenau

Universidade do Contestado (UNC) - Mafra

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp) - Caçador (vagas ainda não abertas)

Fonte: MEC

