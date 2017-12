Em Santa Catarina, o tempo não costuma colaborar com quem programa passar a virada ao ar livre. Mas ao que tudo indica, neste ano, previsão é otimista e, quando o relógio alcançar a meia-noite, o céu de lua (quase) cheia estará limpo. Pelo menos é o que indica o meteorologista Leandro Puchalski.

Ele explica que, com o afastamento para o alto-mar do centro de baixa pressão que exercia influencia até então no Estado, o sol estará bem mais presente neste domingo em todas as regiões de Santa Catarina.

— No Litoral, Vale do Itajaí, Sul e parte do Planalto, ainda teremos momentos de maior nebulosidade, mas permitindo aberturas de sol. Com isso, a temperatura sobe ao longo do dia se aproximando dos 30°C boa parte das cidades. Devido este calor há chance daquela chuva de verão, ou seja, mal distribuída pelas regiões, só algumas cidades, e passageira — explica Puchalski.

O avanço da precipitação, contudo, será interrompido no início da noite, tendendo a parar com o passar das horas.

— Desta forma, podemos dizer que na maior parte de Santa Catarina o tempo irá colaborar com a chegada do ano novo — complementa o meteorologista.

Para quem deseja pegar uma praia na primeira semana do ano, a notícia também é boa. Ainda que a segunda e a terça-feira sejam, possivelmente, de tempo instável, a tendência é que a partir de quarta-feira o tempo comece a ficar seco. Assim, os dias serão ensolarados e quentes.

Leia também:

Veja as alterações do trânsito para a festa da virada em Florianópolis

Réveillon: ônibus terão horários extras na madrugada em Florianópolis

Confira o trânsito nas principais rodovias de SC no último dia de 2017