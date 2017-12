A adoção de cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada em um dia e encerra nesta sexta-feira. O prazo para entregar os presentes termina na segunda-feira. O anúncio foi feito por Diego Henrique de Carvalho, do comitê gestor da campanha, em entrevista à CBN Diário nesta quinta-feira.

A 28ª edição da campanha começou no dia 10 de novembro com mais de 8 mil cartinhas, escritas por alunos de escolas públicas de comunidades carentes, abrigos e orfanatos da Grande Florianópolis. No total, são 54 instituições participantes.

Carvalho revela que mais de 6 mil presentes já foram entregues, mas ainda faltam mil cartinhas para ser adotadas. Quem não puder ir duas vezes à agência também pode participar. Basta levar um brinquedo ou material escolar.

— Será encaminhado para uma cartinha que ficou para trás — explica Carvalho.

Como adotar uma cartinha

Para apadrinhar uma cartinha, basta ir até uma agência dos Correios participante (confira os endereços abaixo) e retirar uma, duas ou quantas cartinhas quiser. O horário de funcionamentos das agências é das 9h às 17h.

Depois é só providenciar o presente e entregá-lo em uma das agências participantes. Não precisa ser na mesma unidade onde foi retirada a carta.

Uma dica importante é como embalar o presente. Os Correios sugerem que os brinquedos frágeis sejam colocados em caixa e que seja escrita a palavra "frágil" no pacote. As bicicletas também devem ser entregues, preferencialmente, em caixas. E não se esqueça de escrever o número de identificação da carta na embalagem do presente. Isso é muito importante, pois é através deste número que o endereço da carta adotada será identificado.

Pontos de adoção

- AC Central de Florianópolis: Praça Quinze de Novembro, 242, Centro

- AC Cidade Universitária: Rua Roberto Sampaio Gonzaga, Bairro Carvoeira

- AC Lagoa: Rua Henrique Veras do Nascimento, 82, Lagoa da Conceição

- AC Ingleses: Rodovia Armando Calil Bulos, 6201, Loja 102, Ingleses

- AC de Canasvieiras: Rua José Rosa, 408, Canasvieiras

- Centro Operacional e Administrativo: Rua Romeu José Vieira, 90, 3º andar, São José.

