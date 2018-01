Com 49 centímetros e 3,7 kg, Yasmin nasceu dentro de um carro, no acostamento da BR-101, próximo a Jaguaruna, no Sul do Estado. A família, que é de Sombrio, precisou viajar para buscar uma maternidade com atendimento pelo SUS, já que o Hospital Regional de Araranguá, cidade vizinha, está fechado a mais de 30 dias. O parto foi feito pela tia, Nilcéia Neves Silveira, no começo da manhã de domingo.

Yasmin é a segunda filha de Najara Gonçalves e de Rogério Neves Bernardo, a mais velha tem 6 anos. De manhã cedo, quando as dores ficaram intensas, eles acionaram a irmã de Rogério, Nilcéia. No caminho para o Hospital São Donato, de Içara, o motorista errou o acesso e precisou avançar mais alguns quilômetros pela rodovia federal. Foi no retorno que Najara pediu para parar o carro, pois Yasmin ia nascer.

— Meu marido ficou nervoso pois ela ficava dizendo que ia ganhar, e errou a entrada. Na volta não deu mais tempo, eu vi que não tinha estourado a bolsa e pensei que ia dar, mas ela sentiu e a bebê nasceu. Eles ligaram para ambulância, que levou mais de 40 minutos para chegar lá, e quando chegaram a menina já estava no colo dela — contou a tia.

Sombrio tem hospital, porém os atendimentos pelo SUS são somente para urgência e emergência, a maternidade é particular. A primeira opção seria Araranguá, distante 30 quilômetros, porém o hospital está fechado desde o dia 9 de dezembro. Até Içara, a família precisou viajar quase 70 quilômetros, mas a bebê não quis esperar. Mãe e filha foram levadas para o São Donato, e terão alta nesta quarta-feira.

— Sobrou para a tia fazer, mas foi tudo bem tranquilo. A menina veio bem saudável, parto foi tranquilo, não teve nada que poderia dar errado. Foi mais o susto, por falta de experiência, a gente queria um hospital inteiro naquele momento, mas longe de tudo, longe de casa, sobrou para nós — relembra Nilcéia.

Foto: Silas Júnior / NSC TV Criciúma

