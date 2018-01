Na última quinta-feira (28), a Apple anunciou que vai reduzir em R$ 300 o preço de substituição das baterias para iPhones no Brasil. O comunicado foi uma tentativa de amenizar a polêmica causada após admitir, publicamente, que deixa os seus smartphones lentos de propósito por meio de atualizações feitas nos modelos antigos.

A Apple alegou que usava esse método para prevenir que o telefone desligasse sozinho e para prolongar a vida útil do aparelho. Segundo a empresa, isso se deve à piora do desempenho da bateria de íon-lítio com o tempo.

Atualmente, a troca de baterias do aparelho estava custando em torno de R$ 450. Com a mudança, o valor cairá para R$ 150. Isso ocorrerá até dezembro de 2018.

No comunicado no site, a Apple também afirma que irá disponibilizar, no começo deste ano, uma atualização que permitirá ao usuário acompanhar o estado da bateria.

Entenda a polêmica

A empresa confirmou que liberou uma atualização no sistema operacional dos aparelhos para reduzir a performance de iPhones que possuíssem baterias antigas. Conforme a Apple, a “intenção sempre foi que nossos clientes pudessem usar seus aparelhos iPhone o máximo de tempo possível”. Não foi o que aconteceu.

A atualização limitava a agilidade do aparelho deixando-o mais lento, já que reduzia a demanda por energia nos picos de uso para impedir que o telefone apagasse de repente.

Após um consumidor compartilhar pelo fórum Reddit os resultados de testes de performance de seu aparelho, o site Geekbench analisou vários iPhones com diferentes versões do iOS (sistema operacional da Apple) e constatou que, realmente, alguns aparelhos pareciam ter ficado mais lentos de propósito.

No dia 21 de dezembro, usuários entraram na Justiça em busca de reparações pela queda de desempenho de seus smartphones. Atualmente, existem oito ações contra a empresa somente nos Estados Unidos. Além delas, outras do mesmo caso tramitam em Israel e na França.