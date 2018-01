Mais um boto pescador, símbolo de Laguna, foi encontrado morto por moradores neste final de semana. Ainda não foi confirmada a causa da morte do animal, mas os pesquisadores da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) informaram que ele tinha um quadro de infecção generalizada, e que não possuía marcas de interação com apetrechos de pesca. Pelo estado avançado de decomposição, não é possível definir se o indivíduo faz parte da população residente em Laguna, ou se veio de outro local.

O professor de Engenharia de Pesca e Biologia Marinha da Udesc, Pedro Volkmer de Castilho, informa que este é o terceiro animal encontrado no ano. Até o momento, somente um deles foi identificado como pertencente ao grupo que reside em Laguna, e morreu por infecção generalizada causada por lesões de uma rede que ficou presa ao corpo do animal por algum tempo. Exames de DNA irão determinar quem era esse animal encontrado, e segundo o professor, toda confirmação só é feita quando o indivíduo é reconhecido pelo catálogo de identificações.

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Ambiental, um morador acionou a guarnição por telefone por volta das 10h de sábado, informando ter avistado um boto já sem vida ao norte dos molhes da barra. O animal foi rebocado com uma lancha pela Ambiental e a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, da Udesc, foi acionada e levou o animal para análise.

Nas redes sociais, moradores da cidade repercutiram a morte de mais um golfinho da espécie Tursiops truncatus, também chamado de boto da tainha ou boto pescador. Muitas pessoas pediram reforço na atuação da Polícia Ambiental, que se manifestou por meio de nota. No texto, o comandante Omar Correa Marotto fala do trabalho de fiscalização, mas diz que a insistência de pescadores anônimos, muitos deles com o apoio de quem não denuncia, tem contribuído para a morte dos animais.

“Apesar do efetivo insuficiente para fiscalizar os 20 municípios ligados diretamente a 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental em Laguna, incluindo o Complexo Lagunar em toda sua extensão, a equipe tem efetivado intensas fiscalizações e apreendido vários petrechos de pesca proibidos ou em locais proibidos, incluindo as redes que eventualmente são um dos responsáveis pelo extermínio dos botos”, disse, em nota.

