A Catedral Metropolitana de Florianópolis, no Centro da cidade, ficou lotada nesta sexta-feira à tarde durante a celebração do 18º Encontro de Terno de Reis, que é celebrado mundialmente no dia 6 de janeiro. O evento, promovido pela prefeitura, marca também a chegada dos primeiro açorianos na Capital, em 1748. Assim, além de festejar a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, o evento abre oficialmente as comemorações dos 270 anos da presença açoriana em SC.

Nesta sexta-feira, antes de seguirem para a Catedral, os fiéis se reuniram a partir das 18h no Largo da Alfândega e seguiram em cortejo pelas ruas Jerônimo Coelho e Felipe Schmidt, também na região central. Ao todo, cinco grupos, dos bairros Trindade, Ingleses, Itacorubi e Caieira da Barra do Sul, participaram da celebração este ano, que consiste em apresentações com cânticos e músicas.

Em Florianópolis, o período das cantorias ocorre entre os dias 23 de dezembro e 20 de janeiro. Segundo a tradição, depois do Dia de Reis, as decorações natalinas já podem ser retiradas. O encontro deste ano, que além do cortejo também contou com as apresentações no interior da Catedral, terminou no presépio natural e artesanal da Praça XV.

Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense