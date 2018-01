No início de cada ano, acumulam-se compromissos financeiros. É Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA) e por aí vai. As finanças impõem, nesse sentido, planejamento.

Paralelamente ao acúmulo de vencimentos, em 2018 haverá um número elevado de feriados prolongados: serão nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos. Para não deixar o seu bolso em apuros, veja como se preparar com o calendário financeiro que o Diário Catarinense editou abaixo:

Das principais cidades do Estado catarinense, somente Itajaí não repassou informações sobre os vencimentos do IPTU 2018. A cidade do litoral Norte afirmou pela assessoria de imprensa ainda não possuir o calendário de pagamentos.

