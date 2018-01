Santa Catarina tem risco de temporais e descargas elétricas entre a tarde e a noite desta terça-feira. O alerta é da Epagri/Ciram, que monitora o tempo no Estado. Após presença do sol em boa parte do dia, a previsão é de aumento na nebulosidade.

Veja a nota da Epagri/Ciram:

"Tempo: instável com predomínio de nuvens e algumas aberturas de sol no decorrer do dia. Especialmente no norte do Estado, condição de chuva pela manhã. Nas demais regiões, pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Atenção para descarga elétrica e temporal localizado com chuva forte.

Temperatura: elevada com sensação de ar abado.

Vento: noroeste a sudoeste, fraco a moderado com rajadas associadas as trovoadas.

Sistema: influência de um sistema de baixa pressão."

Imagem de satélite do Sul do Brasil indica avanço da nebulosidade sobre Santa Catarina:

Acompanhe a previsão por regiões:

LITORAL NORTE: máxima de 28ºC

Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO NORTE: máxima de 24ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 28ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 26ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

LITORAL SUL: máxima de 27ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO SUL: máxima de 24ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

MEIO OESTE: máxima de 25ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

OESTE: máxima de 26ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

EXTREMO OESTE: máxima de 27ºC

*Risco de descargas elétricas

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

Para quarta-feira a previsão indica maior presença das nuvens ao longo da madrugada e no início da manhã, com chuva no Litoral e a região Norte do Estado. No decorrer do dia, no entanto, o tempo melhora e o sol deve aparecer em todas as regiões.

Calorão nesta terça-feira

Moradores e turistas lotaram a praia de Jurerê Internacional, no Norte da Ilha de Santa Catarina, nesta terça-feira Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

Ao longo da manhã desta terça-feira, o calor levou milhares de pessoas às praias do litoral catarinense. Em Jurerê Internacional, no Norte da Ilha de Santa Catarina, por exemplo, a orla esteve lotada.

Às 13h, a temperatura máxima alcançou 32°C em Florianópolis, uma das maiores do Estado no dia, superada apenas pelos 33°C registrados em Águas Mornas, Antônio Carlos, Tijucas, São João do Itaperiú e Joinville no mesmo horário.

Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

Leia mais sobre o tempo na página do Leandro Puchalski