Um total de 22,9 milhões de pessoas sacou o abono salarial ano-base 2015. O número equivale a 94,36% de trabalhadores com direito ao benefício no país. O prazo para retirar o dinheiro terminou em 28 de dezembro de 2017, após prorrogação do período.

Cada trabalhador recebeu entre R$ 79 e R$ 937, conforme o tempo trabalhado formalmente em 2015. No total, foram pagos mais de R$ 16 bilhões.

O Nordeste foi a região com maior taxa de cobertura. O percentual de trabalhadores com direito ao abono salarial que sacaram o beneficio chegou a 97,13% naquela região. No Piauí, por exemplo, a taxa de cobertura foi de 99,42%, a melhor do país. A região com menor desempenho foi a Centro-Oeste, onde 92,2% do total de beneficiários sacaram o dinheiro. O Distrito Federal teve o menor percentual: 86,62%.

Os recursos que não foram sacados até 28 de dezembro voltaram para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O FAT é mantido com contribuição das empresas e seus recursos são destinados para pagamentos de Abono Salarial e Seguro-Desemprego.

Na Região Sul, 3,8 milhões dos 4 milhões com direito ao benefício efetuaram o saque — o equivalente a 94,86%. Essas pessoas receberam, ao todo, R$ 2,6 bilhões. No Rio Grande do Sul, havia quase 1,5 milhão de pessoas com direito ao saque e perto de 1,4 milhão retirou o benefício (94,35%). No Estado, foram sacados R$ 950,5 milhões.